Після обстрілу в Луганському немає світла, пошкоджено будинки

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Субота, 24 лютого 2018, 20:27

Внаслідок обстрілу бойовиків у п'ятницю частина селища Луганське на Донеччині залишилась без світла.

Як повідомляє прес-центр штабу АТО, снаряди ворожої артилерії калібру 122 мм пошкодили лінію електромереж та вивели з ладу електротрансформатор.

Осколками снарядів було пошкоджено щонайменше три будинки мирних мешканців Луганського. Жодна людина не постраждала.

 
Всі фото прес-центру штабу АТО

На місці обстрілу працювали ремонтно-відновлювальні бригади електриків, територію навколо населеного пункту перевірено особовим складом піротехнічного загону ДСНС України.

 
 

Представники військово-цивільного співробітництва надають місцевим жителям допомогу з ремонту дахів та вибитих вікон, а також доставляють їм продукти харчування і медикаменти.

 
 

Як повідомляв у п'ятницю прес-центр штабу АТО, околицю селища Луганське було обстріляно близько 21:00 із забороненої Мінськими домовленостями артилерії калібру 122 мм.

Теми: АТО Донецька область
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