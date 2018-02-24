Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

После обстрела в Луганском нет света, повреждены дома

Суббота, 24 февраля 2018, 19:27
После обстрела в Луганском нет света, повреждены дома

В результате обстрела боевиков в пятницу часть поселка Луганское Донецкой области осталась без света.

Как сообщает пресс-центр штаба АТО, снаряды вражеской артиллерии калибра 122 мм повредили линию электропередач и вывели из строя электротрансформатор.

Осколками снарядов были повреждены по меньшей мере три дома мирных жителей Луганского. Никто не пострадал.

 
Все фото пресс-центра штаба АТО

На месте обстрела работали ремонтно-восстановительные бригады электриков, территория вокруг населенного пункта проверена личным составом пиротехнического отряда ГСЧС Украины.

 
 

Представители военно-гражданского сотрудничества предоставляют местным жителям помощь по ремонту крыш и выбитых окон, а также доставляют им продукты питания и медикаменты.

 
 

Как сообщал в пятницу пресс-центр штаба АТО, окраина поселка Луганское была обстреляна около 21:00 из запрещенной минского договоренностями артиллерии калибра 122 мм.

Украинская правда
Темы: АТОДонецкая область
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

ОбновленоВоздушные силы зафиксировали движение русских дронов на территории Украины

Фильм "20 дней в Мариуполе" Мстислава Чернова вошел в шортлист премии "Оскар"

фотоСтрелком в Праге оказался студент, который, вероятно, покончил с собой

Зеленский отреагировал на стрельбу в Праге, в которой погибли более 15 человек

фотоЭкс-прокурора, который устроил лакшери-свадьбу с экс-сотрудницей ГБР, объявили в розыск

Порошенко получил от правительства Венгрии более 37 миллионов: в "Евросолидарности" прокомментировали

Все новости...
АТО
Суд в Греции освободил ветерана АТО, задержанного по запросу Литвы
Президент обещает дать квартиры всем ветеранам АТО и ООС
Десять украинцев
Последние новости
23:22
В Англии одинокому оленю нашли пару к Рождеству: счастливая история "помощников Санты"
23:07
ОбновленоВоздушные силы зафиксировали движение русских дронов на территории Украины
22:58
NYT: США активнее работают над конфискацией активов РФ для Украины на фоне блокады в Конгрессе
22:49
Фильм "20 дней в Мариуполе" Мстислава Чернова вошел в шортлист премии "Оскар"
22:09
В отношении главы полиции Киевщины, имеющего имение под Киевом, начали служебное расследование
22:00
Новости экономики 21 декабря: последний транш из 18 миллиардов евро ЕС, "Киевстар" полностью восстановил сервисы
21:51
фотоСтрелком в Праге оказался студент, который, вероятно, покончил с собой
21:31
Удар по кафе в Краматорске: по поводу наводчика завершили досудебное расследование
21:26
Умеров с главой Минобороны Португалии обсудили обучение украинцев на F-16
21:02
Страны Большой семерки согласовали отсрочку выплаты Украиной госдолга до 2027 года
Все новости...
Реклама: