США закликали РФ і Асада негайно реалізувати резолюцію Радбезу ООН

Режим президента Сирії Башара Асада та його союзники повинні негайно виконати резолюцію Ради Безпеки ООН про припинення вогню.

Про це заявила представник Держдепартаменту США Гезер Науерт.

"США хочуть бачити негайне виконання резолюції про припинення вогню в Сирії. Режим Асада і його союзники повинні припинити наступ на Східну Гуту, дозволити доставку продовольства і медикаментів ні в чому не винним цивільним особам, які відчайдушно цього потребують", - йдеться в повідомленні Науерт в Twitter.

United States wants to see the ceasefire in this resolution implemented immediately; Assad regime and its allies must stop assault on Eastern Ghouta, allow food and medicine to reach innocent civilians who desperately need it. #Syria #UNSC https://t.co/V5f6SY3Lc7