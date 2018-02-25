США закликали РФ і Асада негайно реалізувати резолюцію Радбезу ООН

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Неділя, 25 лютого 2018, 01:04

Режим президента Сирії Башара Асада та його союзники повинні негайно виконати резолюцію Ради Безпеки ООН про припинення вогню.

Про це заявила представник Держдепартаменту США Гезер Науерт.

"США хочуть бачити негайне виконання резолюції про припинення вогню в Сирії. Режим Асада і його союзники повинні припинити наступ на Східну Гуту, дозволити доставку продовольства і медикаментів ні в чому не винним цивільним особам, які відчайдушно цього потребують", - йдеться в повідомленні Науерт в Twitter.

Як відомо, під час спеціального засідання 22 лютого РБ ООН не змогла прийняти проект резолюції щодо Сирії, яка передбачає 30-денне припинення вогню і робить можливою доставку гуманітарної допомоги і евакуацію мирного населення, зокрема, зі Східної Гути.

Ухваленню документа завадила Росія, яка не погодилася з низкою пунктів проекту резолюції, представленого Швецією і Кувейтом. Як постійний член РБ ООН Росія може застосувати право вето до будь-якої резолюції.

На той момент, за повідомленнями сирійських правозахисників, сили Асада і РФ протягом п'яти днів бомбили райони східної Гути, контрольовані повстанцями, в результаті чого загинуло понад 400 осіб, з них близько 100 діти.

Як повідомлялося, протягом наступних двох днів кількість загиблих цивільних в результаті авіаударів та обстрілів у Східній Гуті перевищила 500 осіб, більше 100 з них діти.

Рада безпеки ООН прийняла резолюцію з вимогою 30-денного перемир'я в Сирії ввечері 24 лютого.

Теми: Сирія ООН США Росія
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