Асад і РФ 5 днів бомблять Гуту, кількість жертв перевищила 400

Протягом п'яти днів в результаті бомбардувань в районах східної Гути, контрольованих повстанцями, загинуло понад 400 осіб.

Про це, посилаючись на Сирійську обсерваторію з прав людини, пише AFP.

"П'ять днів повітряних ударів і інтенсивного артилерійського вогню режимом і його російським союзником вбили 403 мирних жителів, в тому числі 95 дітей", - заявляють правозахисники.

Faces of war: Children injured in a five-day assault by Syrian forces on rebel-held areas pic.twitter.com/3auyZz6A2K