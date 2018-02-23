Асад і РФ 5 днів бомблять Гуту, кількість жертв перевищила 400

Протягом п'яти днів в результаті бомбардувань в районах східної Гути, контрольованих повстанцями, загинуло понад 400 осіб.

Про це, посилаючись на Сирійську обсерваторію з прав людини, пише AFP.

"П'ять днів повітряних ударів і інтенсивного артилерійського вогню режимом і його російським союзником вбили 403 мирних жителів, в тому числі 95 дітей", - заявляють правозахисники.

Faces of war: Children injured in a five-day assault by Syrian forces on rebel-held areas pic.twitter.com/3auyZz6A2K — AFP news agency (@AFP) February 23, 2018

Росія досі заперечувала безпосередню участь в нападі на Гуту, але проурядова сирійська газета "Аль-Ватан" повідомила в четвер, що російські бойові літаки і радники "приєдналися до битви".

Офіційний Вашингтон висловив серйозну стурбованість у зв'язку з тим, що сили Асада винищують мирне населення в Східній Гуті і закликав Росію припинити будь-яку підтримку кривавого режиму.

22 лютого Рада безпеки ООН повинна була розглянути резолюцію, яка закликає до 30-денного припинення вогню в східній Гуті.

Як повідомлялося, постпред РФ в Раді Безпеки ООН висловився проти цього проекту резолюції, тому голосування довелося відкласти.