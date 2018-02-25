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Китай заявив, що санкції США проти КНДР зачіпають його інтереси

Неділя, 25 лютого 2018, 01:02

Запроваджені Вашингтоном односторонні обмежувальні заходи щодо низки судноплавних та торгових компаній зачіпають інтереси Китаю.

Про це заявили в МЗС КНР, пише DW.com.

У заяві дипломатичного відомства КНР зазначається, що оголошені мінфіном США обмежувальні заходи проти фізичних та юридичних осіб з Китаю, Тайваню, Сінгапуру та Гонконгу слід "негайно припинити".

Саме рішення Білого дому щодо розширення санкцій проти північнокорейського режиму в Піднебесній вважають "помилковими діями", котрі можуть нашкодити "двосторонній співпраці", йдеться у заяві МЗС Китаю.

Пекін завжди в повному обсязі виконував всі резолюції Ради Безпеки ООН щодо КНДР і не допустить порушення цих рішень з боку китайських громадян чи компаній, наголосили китайські дипломати.

Нагадаємо, напередодні мінфін США оприлюднив нові обмежувальні заходи проти КНДР.

Запроваджені санкції, в першу чергу, стосуються судноплавних та торгових компаній КНДР, що ходять під прапорами Північної Кореї, Китаю, Тайваню, Сінгапуру, Гонконгу, Маршаллових островів, Танзанії, Панами і Коморських островів або розташовані на цих територіях.

Мета розширених санкцій - не допустити обхід Пхеньяном запроваджених проти нього санкцій ООН, зазначили в Вашингтоні.

Тим часом президент США Дональд Трамп заявив, що у разі, якщо накладені проти КНДР санкції виявляться неефективними, Америка готова вдатися до "другої фази" протистояння. Ця фаза може виявитися "дуже стрімкою" та "дуже злощасною для світу", застеріг Трамп.

Американський президент не уточнив, що саме він має на увазі під погрозами переходу до "другої фази".

"Українська правда" у Threads

Теми: КНДРсанкціїКитайСША
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