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Китай заявил, что санкции США против КНДР затрагивают его интересы

Воскресенье, 25 февраля 2018, 01:02

Введенные Вашингтоном односторонние ограничительные меры в отношении ряда судоходных и торговых компаний затрагивают интересы Китая.

Об этом заявили в МИД КНР, пишет DW.com.

В заявлении дипломатического ведомства КНР отмечается, что объявленные Минфином США ограничительные меры против физических и юридических лиц из Китая, Тайваня, Сингапура и Гонконга следует "немедленно прекратить".

Само решение Белого дома по расширению санкций против северокорейского режима в Поднебесной считают "ошибочными действиями", которые могут навредить "двустороннему сотрудничеству", говорится в заявлении МИД Китая.

Пекин всегда в полном объеме выполнял все резолюции Совета Безопасности ООН по КНДР и не допустит нарушения этих решений со стороны китайских граждан или компаний, отметили китайские дипломаты.

Напомним, накануне минфин США обнародовал новые ограничительные меры против КНДР.

Введенные санкции, в первую очередь, касаются судоходных и торговых компаний КНДР, которые ходят под флагами Северной Кореи, Китая, Тайваня, Сингапура, Гонконга, Маршалловых островов, Танзании, Панамы и Коморских островов или расположены на этих территориях.

Цель расширенных санкций - не допустить обход Пхеньяном введенных против него санкций ООН, отметили в Вашингтоне.

Между тем президент США Дональд Трамп заявил, что в случае, если наложенные против КНДР санкции окажутся неэффективными, Америка готова пойти на "вторую фазу" противостояния. Эта фаза может оказаться "очень стремительной" и "очень злополучной для мира", предостерег Трамп.

Американский президент не уточнил, что именно он имеет в виду под угрозами перехода к "второй фазе".

Темы: КНДРсанкцииКитайСША
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