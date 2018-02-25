Російські спортсмени не зможуть пройти під своїм прапором на закритті Олімпіади

Російським спортсменам не дозволять йти під своїм прапором на церемонії закриття Олімпіади в Пхьончхані 2018 року.

Про це пише insidethegames.

Прапор Росії не буде піднято на церемонії закриття Олімпіади, але санкції з Олімпійського комітету РФ можуть бути зняті незабаром після закінчення Ігор, як тільки буде підтверджено, що ніяких додаткових позитивних випадків застосування допінгу спортсменами з Росії не було.

Два позитивних тести на допінг російських спортсменів на Олімпіаді в Пхьончхані стали причиною, через яку санкції з Олімпійського комітету Росії не були зняті.

Таке компромісне рішення було досягнуте в ході майже чотиригодинних важких переговорів на засіданні Виконавчої ради Міжнародного Олімпійського комітету (МОК), а потім на неофіційних обговореннях в Олімпійському клубі, пише видання.

Як відомо, Міжнародний олімпійський комітет 5 грудня відсторонив збірну Росії від участі в Олімпіаді-2018. У МОК на підставі двох розслідувань визнали доведеним фактом, що Кремль на державному рівні організував систему застосування допінгу російськими спортсменами на іграх в Сочі в 2014 році.

Постанова Правління МОК передбачала, що заборона підняти прапор своєї країни для росіян могла бути скасована до церемонії закриття Ігор, якби російські спортсмени довели, що дотримуються правил.