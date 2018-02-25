Российские спортсмены не смогут пройти под своим флагом на закрытии Олимпиады

Российским спортсменам не разрешат идти под своим флагом на церемонии закрытия Олимпиады в Пхенчхане 2018 года.

Об этом пишет insidethegames.

Флаг России не будет поднят на церемонии закрытия Олимпиады, но санкции с Олимпийского комитета РФ могут быть сняты вскоре после окончания Игр, как только будет подтверждено, что никаких дополнительных положительных случаев применения допинга спортсменами из России не было.

Два положительных теста на допинг российских спортсменов на Олимпиаде в Пхенчхане стали причиной, по которой санкции с Олимпийского комитета России не были сняты.

Такое компромиссное соглашение было достигнуто в ходе почти четырехчасовых болезненных переговоров на заседании Исполнительного совета Международного Олимпийского комитета (МОК), а затем на неофициальных обсуждениях в Олимпийском клубе, пишет издание.

Как известно, Международный олимпийский комитет 5 декабря отстранил сборную России от участия в Олимпиаде-2018. В МОК на основании двух расследований признали доказанным фактом, что Кремль на государственном уровне организовал систему применения допинга российскими спортсменами на играх в Сочи в 2014 году.

Постановление Правления МОК предполагало, что запрет поднять флаг своей страны для россиян мог быть отменен до церемонии закрытия Игр, если бы российские спортсмены доказали, что соблюдают правила.