У Харкові без опалення лишилися 605 багатоповерхівок, лікарні, школи і садки

24380 переглядів
Неділя, 25 лютого 2018, 08:57

У Харкові через аварію на тепломережі без теплопостачання залишилися 666 об’єктів житлової та соціально-побутової сфери у двох районах міста. 

Про це повідомили у Держслужбі з надзвичайних ситуацій. 

Зазначається, що порив труби магістральної тепломережі стався 24 лютого у Немишлянському районі міста, а у подальшому сталися ще 2 повторні пориви. 

"Без теплопостачання залишилися 605 багатоповерхових житлових будинків, 26 шкіл, 21 дитячий садок, 14 лікувальних закладів (з них 4 стаціонари). Станом на 7:00 25 лютого залишається без теплопостачання 144 об’єкти -  129 будинків, 7 дитячих садків, 5 лікувальних закладів та 3 школи", - повідомили у ДержНС. 

До ремонтних робіт залучено аварійні бригади КП "Харківські теплові мережі" та "Жилкомсервіс". 

Теми: Харків аварія теплокомуненерго
powered by lun.ua
По темі
Соратнику Медведчука повідомили про закінчення досудового слідства – адвокат 23 лютого 2018, 21:36
Харківська ДТП: суд переніс розгляд справи 19 лютого 2018, 15:19
Апеляційний суд скоротив термін арешту соратнику Медведчука 15 лютого 2018, 22:54
Усі новини
Головні новини
Підсумки ОІ-2018: Норвегія виграла медальний залік, Україна - 21-ша
Ще один українець став чемпіоном світу з боксу серед професіоналів
АТО: Бойовики знову застосовують 152-мм артилерію
У США демократи опублікували свій меморандум у "справі РФ"
Усі новини

Ant Etkenmen (Я Поклявся): до 130-річчя Номана Челебіджихана

На старому місці: Кав'ярня Mala opera spot в будівлі Малої опери