У Харкові без опалення лишилися 605 багатоповерхівок, лікарні, школи і садки

У Харкові через аварію на тепломережі без теплопостачання залишилися 666 об’єктів житлової та соціально-побутової сфери у двох районах міста.

Про це повідомили у Держслужбі з надзвичайних ситуацій.

Зазначається, що порив труби магістральної тепломережі стався 24 лютого у Немишлянському районі міста, а у подальшому сталися ще 2 повторні пориви.

"Без теплопостачання залишилися 605 багатоповерхових житлових будинків, 26 шкіл, 21 дитячий садок, 14 лікувальних закладів (з них 4 стаціонари). Станом на 7:00 25 лютого залишається без теплопостачання 144 об’єкти - 129 будинків, 7 дитячих садків, 5 лікувальних закладів та 3 школи", - повідомили у ДержНС.

До ремонтних робіт залучено аварійні бригади КП "Харківські теплові мережі" та "Жилкомсервіс".