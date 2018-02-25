Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

У Харкові без опалення лишилися 605 багатоповерхівок, лікарні, школи і садки

Неділя, 25 лютого 2018, 07:57
У Харкові без опалення лишилися 605 багатоповерхівок, лікарні, школи і садки

У Харкові через аварію на тепломережі без теплопостачання залишилися 666 об’єктів житлової та соціально-побутової сфери у двох районах міста. 

Про це повідомили у Держслужбі з надзвичайних ситуацій. 

Зазначається, що порив труби магістральної тепломережі стався 24 лютого у Немишлянському районі міста, а у подальшому сталися ще 2 повторні пориви. 

"Без теплопостачання залишилися 605 багатоповерхових житлових будинків, 26 шкіл, 21 дитячий садок, 14 лікувальних закладів (з них 4 стаціонари). Станом на 7:00 25 лютого залишається без теплопостачання 144 об’єкти -  129 будинків, 7 дитячих садків, 5 лікувальних закладів та 3 школи", - повідомили у ДержНС. 

До ремонтних робіт залучено аварійні бригади КП "Харківські теплові мережі" та "Жилкомсервіс". 

"Українська правда" у Threads

Теми: Харківаваріятеплокомуненерго
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

відеоЗСУ відбили в окупантів один з териконів в межах Горлівки – Зеленський

У "Київстарі" підтвердили хакерську атаку, але кажуть, що дані користувачів у безпеці

Туск заявив, що його уряд буде вимагати повної мобілізації Заходу для допомоги Україні

МВС пропонує допомогу абонентам "Київстара", які залишились без зв'язку

Блокування кордону: в ДПСУ розповіли про проблемні напрямки, в чергах – понад 5 тис. вантажівок

США радять Україні закріпитися на поточних позиціях, окопуватися і нарощувати сили − NYT

Усі новини...
Харків
У передмісті Харкова прогриміли вибухи – ЗМІ
У Харкові знайшли застреленим поліцейського
Терехов звільнив відповідального за стан укриттів у Харкові
Останні новини
14:33
Терміни відновлення роботи незрозумілі – гендиректор "Київстар"
14:10
У оператора Vodafone не працює мобільний додаток та є проблеми з інтернет-з'єднанням
14:01
Зону примусової евакуації на Харківщині можуть розширити − ОВА
14:01
Словаччина готова підтримати відкриття європереговорів з Україною – глава МЗС
14:00
оновленоНа MonoBank здійснили масовану DDoS-атаку. Згодом її відбили
13:59
У Парижі директора престижного вишу відсторонили через звинувачення у домашньому насильстві
13:52
відеоЗСУ відбили в окупантів один з териконів в межах Горлівки – Зеленський
13:36
фотоДо банди рекетирів, яка викрадала людей та "вибивала" гроші, причетний депутат – правоохоронці
13:33
Збій "Київстар": у Сумах тимчасово не працюватиме система оповіщення
13:23
Чотири держави ЄС наполягають на визнанні Палестини
Усі новини...
Реклама: