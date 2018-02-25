В Харькове без отопления остались 605 многоэтажек, больницы, школы и детсады

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Воскресенье, 25 февраля 2018, 08:57

В Харькове из-за аварии на теплосети без теплоснабжения остались 666 объектов жилой и социально-бытовой сферы в двух районах города.

Об этом сообщили в Госслужбе по чрезвычайным ситуациям.

Отмечается, что порыв трубы магистральной теплосети произошел 24 февраля в Немышлянском районе города, а в дальнейшем произошли еще 2 повторных порыва. 

"Без теплоснабжения остались 605 многоэтажных жилых домов, 26 школ, 21 детский сад, 14 лечебных заведений (из них 4 стационара). По состоянию на 7:00 25 февраля остается без теплоснабжения 144 объекта - 129 домов, 7 детских садов, 5 лечебных учреждений и 3 школы", - сообщили в ГосЧС. 

К ремонтным работам привлечены аварийные бригады КП "Харьковские тепловые сети" и "Жилкомсервис".

Темы: Харьков авария теплокоммунэнерго
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