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Підсумки ОІ-2018: Норвегія виграла медальний залік, Україна - 21-ша

Неділя, 25 лютого 2018, 10:57
Підсумки ОІ-2018: Норвегія виграла медальний залік, Україна - 21-ша

Збірна Норвегії виграла медальний залік зимових Олімпійських ігор, що завершилися у південнокорейському Пхьончхані.

Норвежці завоювали 39 медалей, 14 з яких - "золоті", 14 - "срібні" та 11 - "бронзові".

Другу позицію посіла команда Німеччини, у якої також 14-ть перших місць, але за рахунок меншої кількості "срібних" медалей німці і поступилися скандинавам: у Німеччини 10 "срібних" та 7 "бронзових" медалей.

На третій позиції олімпійського рейтингу залишилася збірна Канади - 29 нагород (11-8-10).

Збірна України з одним "золотом" Олександра Абраменка у фрістайлі розділила 21-ше місце з командою Угорщини.

В останній день змагань чергове досягнення здобула норвежська лижниця Маріт Бьорген, яка виграла марафон на 30 км. Після цієї перемоги в активі Бьорген стало 14-ть медалей (8-4-2) і вона стала найбільш титулованою спортсменкою в історії Олімпійських ігор.

За цим показником Бьорген обійшла біатлоніста Оле-Ейнара Бйорндалена, в якого 13 нагород. До того ж саме перемога Бьорген в останній день змагань дозволила Норвегії виграти медальний залік.

Мала шанс обійти скандинавів в медальному рейтингу і Німеччина. Але Бундестім у фіналі хокейного турніру в овертаймі програв команді ОАР (атлетам з Росії) з рахунком 4:3. За хвилину до закінчення третього періоду німецькі хокеїсти вигравали 3:2, але не зуміли втримати перемогу.

Ігри у Пхьончхані відвідало понад 1,3 млн уболівальників і на ОІ-2018 залишилося провести лише церемонію закриття.

Микола Аврамчук для УП
Теми: ОлімпіадаспортПівденна Корея
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