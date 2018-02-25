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Итоги ОИ-2018: Норвегия выиграла медальный зачет, Украина - 21-я

Воскресенье, 25 февраля 2018, 10:57
Итоги ОИ-2018: Норвегия выиграла медальный зачет, Украина - 21-я

Сборная Норвегии выиграла медальный зачет зимних Олимпийских игр, которые завершились в южнокорейском Пхенчхане.

Норвежцы завоевали 39 медалей, 14 из которых - "золото", 14 - "серебро" и 11 - "бронза".

Вторую позицию заняла команда Германии, у которой также 14 первых мест, но за счет меньшего количества "серебряных" медалей немцы и уступили скандинавам: у Германии 10 "серебряных" и 7 "бронзовых" медалей.

На третьей позиции олимпийского рейтинга осталась сборная Канады - 29 наград (11-8-10).

Сборная Украины с одним "золотом" Александра Абраменко во фристайле разделила 21-е место с командой Венгрии.

В последний день соревнований очередное достижение получила норвежская лыжница Марит Бьорген, которая выиграла марафон на 30 км. После этой победы в активе Бьорген стало 14-ть медалей (8-4-2) и она стала самой титулованной спортсменкой в ​​истории Олимпийских игр.

По этому показателю Бьорген обошла биатлониста Оле-Эйнара Бьорндалена, у которого 13 нагород. К тому же победа Бьорген в последний день соревнований позволила Норвегии выиграть медальный зачет.

Был шанс обойти скандинавов в медальном рейтинге и у Германии. Но Бундестим в финале хоккейного турнира в овертайме проиграл команде ОАР (атлетам из России) со счетом 4:3. За минуту до окончания третьего периода немецкие хоккеисты выигрывали 3:2, но не сумели удержать победу.

Игры в Пхенчхане посетило более 1,3 млн болельщиков и на ОИ-2018 осталось провести только церемонию закрытия.

Николай Аврамчук для УП

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Темы: ОлимпиадаспортЮжная Корея
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