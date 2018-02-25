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Зубко розповів, як Харків обігрівають повітряними тепловими гарматами

Неділя, 25 лютого 2018, 13:31
Зубко розповів, як Харків обігрівають повітряними тепловими гарматами

У Харкові під час відновлення теплопостачання для обігріву медичних закладів та дитячого будинку використовують повітряні теплові гармати.

Про це 25 лютого повідомив віце-прем'єр, глава Мінрегіонбуду та ЖКГ Геннадій Зубко. 

Наразі без теплопостачання залишається 129 багатоповерхових житлових будинків, 5 лікувальних закладів, 3 школи, 7 дитячих садків та 1 дитячий будинок. 

"Медичні заклади та дитячий будинок обігріваються за рахунок повітряних теплових гармат. Розгорнуто мобільний пункт обігріву на території медичного комплексу по вул. Салтівське Шосе, 264. Для обігріву мешканців мікрорайону прийняте рішення розгорнути пункти обігріву у спортивних залах шкіл", - повідомив Зубко.

За його словами, також проводиться поквартирний обхід, температура у помешканнях становить близько +15...+ 18. 

"Регламентні роботи на основній лінії теплопостачання не проводилися з 1973 року, через що постійно виникають ускладнення, які вимагають додаткових технічних рішень", - зазначив віце-прем'єр.

Як відомо, 24 лютого у Харкові через аварію на тепломережі без теплопостачання залишилися 666 об’єктів житлової та соціально-побутової сфери у двох районах міста.  Порив магістральної тепломережі стався у Немишлянському районі міста, згодом сталися 2 повторні пориви. 

Станом на 7:00 25 лютого без теплопостачання лишалися 129 будинків, 7 дитячих садків, 5 лікувальних закладів та 3 школи.

Українська правда
Теми: Харківаваріятеплокомуненерго
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