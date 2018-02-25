З України видворили російського кримінального авторитета – поліція

3345 переглядів
Неділя, 25 лютого 2018, 16:14

Поліцейські Київщини затримали та видворили з України російського кримінального авторитета на прізвисько "Хасан".

Як повідомляє в неділю сайт Нацполіції, 56-річний громадянин Російської Федерації Домбаєв Заур Зеліхманович проживав в Україні без жодних дозвільних документів.

За даними поліції, він є членом незаконних збройних формувань і впливав на дестабілізацію та погіршення криміногенної обстановки.

 

Домбаєв встановлював контроль за протиправною діяльністю організованих злочинних угрупувань, які вчиняють тяжкі та особливо тяжкі (резонансні) злочини та брав безпосередню участь у їх скоєнні, йдеться в повідомленні.

 

Іноземця затримали у м. Вишгород співробітники Управління карного розшуку поліції Київщини спільно з колегами з Департаменту карного розшуку Нацполіції України, у рамках проведення загальнодержавних профілактичних заходів "Мігрант".

Вишгородським РВ УДМС в Київській області ДМС України прийнято рішення примусово видворити нелегала з забороною в'їзду на територію України упродовж 3-х років.

Повідомляється, що чоловіка депортовано до Росії 23 лютого потягом "Київ-Москва".

Теми: поліція кримінал Росія
powered by lun.ua
По темі
Фанати ФК "Карпати" відзначилися в Одесі: поліція почала кримінальне провадження 25 лютого 2018, 13:58
Роздягання жінок у суді: у поліції наголосили, що дотримувалися закону 23 лютого 2018, 22:54
Роздягання жінок у суді: Лутковська заявила про дискримінацію 23 лютого 2018, 17:57
Усі новини
Головні новини
АТО: один військовий загинув, ще одного поранено
У вівторок Україну накриють снігопади й хуртовини
У Петербурзі затримали активіста з прапором України
Із пам'ятника Лесі Українці знову вкрали бронзові гірлянди
Усі новини
Життя

Все, що вам буде цікаво знати про життя незрячих

історія

"Нептун-47" — таємна зброя МГБ