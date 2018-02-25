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З України видворили російського кримінального авторитета – поліція

Неділя, 25 лютого 2018, 15:14

Поліцейські Київщини затримали та видворили з України російського кримінального авторитета на прізвисько "Хасан".

Як повідомляє в неділю сайт Нацполіції, 56-річний громадянин Російської Федерації Домбаєв Заур Зеліхманович проживав в Україні без жодних дозвільних документів.

За даними поліції, він є членом незаконних збройних формувань і впливав на дестабілізацію та погіршення криміногенної обстановки.

 

Домбаєв встановлював контроль за протиправною діяльністю організованих злочинних угрупувань, які вчиняють тяжкі та особливо тяжкі (резонансні) злочини та брав безпосередню участь у їх скоєнні, йдеться в повідомленні.

 

Іноземця затримали у м. Вишгород співробітники Управління карного розшуку поліції Київщини спільно з колегами з Департаменту карного розшуку Нацполіції України, у рамках проведення загальнодержавних профілактичних заходів "Мігрант".

Вишгородським РВ УДМС в Київській області ДМС України прийнято рішення примусово видворити нелегала з забороною в'їзду на територію України упродовж 3-х років.

Повідомляється, що чоловіка депортовано до Росії 23 лютого потягом "Київ-Москва".

Теми: поліціякриміналРосія
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