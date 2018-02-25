Из Украины выдворили российского криминального авторитета - полиция

Полицейские Киевской области задержали и выдворили из Украины российского криминального авторитета по прозвищу "Хасан".

Как сообщает в воскресенье сайт Нацполиции, 56-летний гражданин Российской Федерации Домбаев Заур Зелихманович проживал в Украине без разрешительных документов.

По данным полиции, он является членом незаконных вооруженных формирований и влиял на дестабилизацию и ухудшение криминогенной обстановки.

Домбаев устанавливал контроль за противоправной деятельностью организованных преступных группировок, которые совершают тяжкие и особо тяжкие (резонансные) преступления и принимал непосредственное участие в их совершении, говорится в сообщении.

Иностранца задержали в г. Вышгород сотрудники Управления уголовного розыска полиции Киевской области совместно с коллегами из Департамента уголовного розыска Нацполиции Украины, в рамках проведения общегосударственных профилактических мероприятий "Мигрант".

Вишгородским РО УГМС в Киевской области ГМС Украины принято решение принудительно выдворить нелегала с запретом въезда на территорию Украины на протяжении 3-х лет.

Сообщается, что мужчину депортировали в Россию 23 февраля поездом "Киев-Москва".