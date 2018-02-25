У Петербурзі затримали активіста з прапором України
У Санкт-Петербурзі на акції пам'яті Бориса Нємцова затримали активіста руху "Солідарність" Володимира Шипіцина, який тримав у руках прапор України.
Про це повідомляє телеканал "Дождь", який також публікує відео затримання активіста.
За даними "Дождя", причину затримання поліцейські не назвали.
Марш пам'яті Нємцова в Петербурзі узгоджений міською владою.
Разом з тим, у Москві на акції пам'яті Нємцова учасникам заборонили пронести плакат "Я проти анексії Криму".
Як повідомляє російська служба Радіо Свобода, у місця збору учасників акції оглядали співробітники поліції.
"Вони, зокрема, не дозволили пронести на ходу плакати з написами "Путін, досить брехати і воювати" і "Я проти анексії Криму". Від активістів "Відкритої Росії" зажадали вирізати з плакатів логотипи руху", - йдеться в повідомленні.
Разом з тим, у Twitter з'явилося фото нечисленної акції пам'яті Нємцова, яка проводилася в неділю вдень на Майдані Незалежності в Києві.
Наши друзья в Киеве, во время пикета памяти Бориса Немцова.#Борись #Немцов #Немцовмарш pic.twitter.com/TqsrCksMyw— Arty Russian (@arty_f) February 25, 2018
Раніше повідомлялося, що в Москві на марші пам'яті Бориса Нємцова затримали щонайменше трьох людей.
У Санкт-Петербурзі в неділю вдень затримали двох активістів руху "Весна", які збиралися на мітинг пам'яті Нємцова.
Як відомо, російський опозиційний політик Борис Нємцов був застрелений 27 лютого 2015 року неподалік Кремля.