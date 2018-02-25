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У Петербурзі затримали активіста з прапором України

Неділя, 25 лютого 2018, 16:31
Затримання в Петербурзі активіста з прапором України
Скріншот з відео телеканалу "Дождь"

У Санкт-Петербурзі на акції пам'яті Бориса Нємцова затримали активіста руху "Солідарність" Володимира Шипіцина, який тримав у руках прапор України.

Про це повідомляє телеканал "Дождь", який також публікує відео затримання активіста.

За даними "Дождя", причину затримання поліцейські не назвали.

Активіст
Активіст "Солідарності" Володимир Шипіцин
Скріншот з відео телеканалу "Дождь"

Марш пам'яті Нємцова в Петербурзі узгоджений міською владою.

Разом з тим, у Москві на акції пам'яті Нємцова учасникам заборонили пронести плакат "Я проти анексії Криму".

Як повідомляє російська служба Радіо Свобода, у місця збору учасників акції оглядали співробітники поліції.

"Вони, зокрема, не дозволили пронести на ходу плакати з написами "Путін, досить брехати і воювати" і "Я проти анексії Криму". Від активістів "Відкритої Росії" зажадали вирізати з плакатів логотипи руху", - йдеться в повідомленні.

Разом з тим, у Twitter з'явилося фото нечисленної акції пам'яті Нємцова, яка проводилася в неділю вдень на Майдані Незалежності в Києві.

Раніше повідомлялося, що в Москві на марші пам'яті Бориса Нємцова затримали щонайменше трьох людей.

У Санкт-Петербурзі в неділю вдень затримали двох активістів руху "Весна", які збиралися на мітинг пам'яті Нємцова.

Як відомо, російський опозиційний політик Борис Нємцов був застрелений 27 лютого 2015 року неподалік Кремля. 

"Українська правда" в Threads

Теми: РосіяакціїНємцов
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