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В Петербурге задержали активиста с флагом Украины

Воскресенье, 25 февраля 2018, 16:31
Задержание в Петербурге активиста с флагом Украины
Скриншот с видео телеканала "Дождь"

В Санкт-Петербурге на акции памяти Бориса Немцова задержали активиста движения "Солидарность" Владимира Шипицына, который держал в руках флаг Украины.

Об этом сообщает телеканал "Дождь", который также публикует видео задержания активиста.

По данным "Дождя", причину задержания полицейские не назвали.

Активист
Активист "Солидарности" Владимир Шипицын
Скриншот с видео телеканала "Дождь"

Марш памяти Немцова в Петербурге согласован городскими властями.

В то же время, в Москве на акции памяти Немцова участникам запретили пронести плакат "Я против аннексии Крыма".

Как сообщает российская служба Радио Свобода, у места сбора участников акции досматривали сотрудники полиции.

"Они, в частности, не разрешили пронести на шествие плакаты с надписями "Путин, хватит врать и воевать" и "Я против аннексии Крыма". От активистов "Открытой России" потребовали вырезать из плакатов логотипы движения", - говорится в сообщении.

Вместе с тем, в Twitter появилось фото немногочисленной акции памяти Немцова, которая проводилась в воскресенье днем на Майдане Независимости в Киеве.

Ранее сообщалось, что в Москве на марше памяти Бориса Немцова задержали по меньшей мере троих человек.

В Санкт-Петербурге в воскресенье днем задержали двух активистов движения "Весна", которые собирались на митинг памяти Немцова.

Российский оппозиционный политик Борис Немцов был застрелен 27 февраля 2015 года недалеко от Кремля.

"Украинская правда" в Threads

Темы: РосcияакцииНемцов
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