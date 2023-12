На акціях пам'яті Нємцова в Росії затримали кількох людей

У Москві на марші пам'яті Бориса Нємцова затримали щонайменше трьох людей.

Як повідомляє "ОВД-Инфо", біля рамок на вході на марш був затриманий Данило Двинських, який прийшов з плакатом із гаслом "Борись".

На вході на марш також затримали одного з організаторів колони націоналістів Володимира Ратникова і його помічника. Поліцейські не пропустили банер націоналістів з написом "Русский, проснись! ​​Русский, борись!", а також прапори з кельтським хрестом.

Results of the Nemtsov march in Moscow: 7,600 came, at least 4 were detained, candidate @xenia_sobchak said a few vague words about freedom, @Navalny marched silently & everybody avoided the divisive topic of his voter boycott pic.twitter.com/inBdsznWGf