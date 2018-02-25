На акціях пам'яті Нємцова в Росії затримали кількох людей

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Неділя, 25 лютого 2018, 15:14

У Москві на марші пам'яті Бориса Нємцова затримали щонайменше трьох людей.

Як повідомляє "ОВД-Инфо", біля рамок на вході на марш був затриманий Данило Двинських, який прийшов з плакатом із гаслом "Борись".

На вході на марш також затримали одного з організаторів колони націоналістів Володимира Ратникова і його помічника. Поліцейські не пропустили банер націоналістів з написом "Русский, проснись! ​​Русский, борись!", а також прапори з кельтським хрестом.

Як повідомляє "Новая газета", акція пам'яті Нємцова почалася в Москві на Страсному бульварі о 14:00 за московським часом (13:00 за київським).

 
Марш пам'яті Нємцова в Москві
ГлІб ЛимансЬкий, "Новая газета"

На початку колони політики Геннадій і Дмитро Гудкови, голова партії "ПАРНАС" Михайло Касьянов, член руху "Солідарність" Ілля Яшин, правозахисник Лев Пономарьов, історик Андрій Зубов і кандидат у президенти Ксенія Собчак.

За даними волонтерів "Білого лічильника", які підраховують число учасників, на марш прийшли понад 7,6 тисяч осіб. На їхніх плакатах видно написи "Борись" і "Я не боюсь".

На місці проведення заходу посилено заходи безпеки, чергують наряди поліції, ОМОНу і дружинників.

У зв'язку з проведенням маршу дорожній рух на внутрішній стороні Бульварного кільця на Страсному, Петровському, Різдвяному і Стрітенському бульварах, а також проспекті Академіка Сахарова від Бульварного кільця перекрито.

У той же час, як повідомляє "Фонтанка", в Петербурзі на площі Леніна на мітингу пам'яті Нємцова були присутні близько 700 людей.

У неділю вдень там затримали двох активістів руху "Весна", які збиралися на мітинг.

Як повідомили кореспонденту "Фонтанки" соратники затриманих, Артема Гончаренка і Ярослава Путрова зустріли на виході з будинку. У чому причина затримання, молодим людям нібито не пояснили.

Акції пам'яті політика узгоджені також в Пермі, Уфі, Нижньому Новгороді, Ульяновську, Чебоксарах, Ростові-на-Дону і в ряді інших міст Росії.

У Новосибірську, Казані, Томську і Кірові пам'ятні акції вже завершилися.

Як відомо, опозиційний політик Борис Нємцов був застрелений 27 лютого 2015 року неподалік Кремля. 

На лаві підсудних за підозрою у причетності до його вбивства опинилисяколишній офіцер батальйону "Північ" Заур Дадаєв, Темірлан Ескерханов, Хамзат Баха і брати Губашеви.

29 червня в Росії присяжні визнали усіх п'ятьох підсудних винними у вбивстві Нємцова. 13 липня суд засудив головного підозрюваного - Заура Дадаєва - до 20 років колонії суворого режиму і штрафу 100 тисяч російських рублів. Інші підозрювані отримали тривалі терміни позбавлення волі. 

Теми: Нємцов Росія акції
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