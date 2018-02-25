Теплопостачання в Харкові планують відновити до полудня понеділка

Теплопостачання Харкова має бути відновлено до полудня понеділка, 26 лютого.

Про це заявив перший заступник Харківського міського голови Ігор Терехов, повідомляє Радіо Свобода.

"Що стосується Індустріального району, то ви знаєте, що вже йде запуск, школи підключені, дитячий садок підключений. Поступово вмикається житловий фонд, і я думаю, що якщо все піде саме так, як ми плануємо, то вже завтра до полудня 81 житловий будинок буде з теплом", – сказав він.

За словами Терехова, комунальні служби визначили місце пориву на тепломагістралі і у найближчі години повністю замінять частину труби.

При цьому мерія не планує припиняти навчальний процес у школах та дитячих садках міста.

За даними першого заступника голови ДСНС України Олега Мельчуцького, станом на 17:00 25 лютого без централізованого теплопостачання у Харкові залишаються 81 багатоквартирний будинок; 5 медичних закладів; 5 дитячих садків та 4 школи у Немишлянському районі.

Як повідомлялося, 24 та 25 лютого внаслідок проривів труб без опалення та гарячої води лишилися кілька сотень будинків у Немишлянському та Індустріальному районах Харкова.