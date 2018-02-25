Теплоснабжение в Харькове планируют восстановить к полудню понедельника

Теплоснабжение Харькова должно быть восстановлено до полудня понедельника, 26 февраля.

Об этом заявил первый заместитель Харьковского городского головы Игорь Терехов, сообщает Радио Свобода.

"Что касается Индустриального района, то вы знаете, что уже идет запуск, школы подключены, детский сад подключен. Постепенно включается жилой фонд, и я думаю, что если все пойдет именно так, как мы планируем, то завтра к полудню 81 жилой дом будет с теплом", - сказал он.

По словам Терехова, коммунальные службы определили место порыва на тепломагистрали и в ближайшие часы полностью заменят часть трубы.

При этом мэрия не планирует прекращать учебный процесс в школах и детских садах города.

По данным первого заместителя председателя ГСЧС Украины Олега Мельчуцкого, по состоянию на 17:00 25 февраля без централизованного теплоснабжения в Харькове остаются 81 многоквартирный дом; 5 медицинских учреждений; 5 детских садов и 4 школы в Немышлянском районе.

Как сообщалось, 24 и 25 февраля в результате прорывов труб без отопления и горячей воды остались несколько сотен домов в Немышлянском и Индустриальном районах Харькова.