Страйк в медуніверситеті Богомольця: МОЗ закликає не зривати навчальний процес
МОЗ України після оголошення безстрокового страйку Національним медуніверситетом імені О.Богомольця закликає не піддаватися на провокації та не допустити зриву навчального процесу.
Про це йдеться у заяві міністерства на сторінці у Facebook.
"До представників МОЗ звертаються занепокоєні викладачі та студенти НМУ з повідомленнями, що керівництво університету примушує студентів та науково-педагогічних працівників розпочати 26 лютого, так званий "безстроковий всеуніверситетський страйк", – повідомляє МОЗ.
"Також розповсюджується завідомо неправдива інформація щодо блокування МОЗ виплати стипендій та зарплат в НМУ. Звертаємося до студентів та викладацького складу університету не піддаватися на провокації та маніпуляції керівництва НМУ та не зривати навчальний процес", – наголошують у міністерстві.
"Згідно з принципами та практикою університетської автономії, університет самостійно проводить відповідні виплати з казначейських рахунків. Процедуру переказу коштів здійснює бухгалтерія університету. Керівництво університету, в особі проректорів, має усі необхідні повноваження для проведення виплат", – йдеться у заяві.
"Наголошуємо на необхідності продовження навчання та підготовки до ліцензійних інтегрованих іспитів, адже згідно з графіком їх проведення 27 березня має відбутися КРОК 3 для лікарів-інтернів", – підкреслюють в МОЗ.
"Катерина Амосова відсторонена від виконання повноважень за посадою ректора НМУ на час здійснення перевірки фактів щодо непроведення ліцензійного інтегрованого іспиту "КРОК-1. Стоматологія" для студентів НМУ. Створена для перевірки комісія наразі опрацьовує матеріали, надані НМУ ім. Богомольця та Центром Тестування. Разом з тим, відсторонена ректорка систематично не з’являється на засідання комісії, незважаючи на запрошення", – йдеться у заяві.
Як відомо, студенти та трудовий колектив Національного медуніверситету імені О.Богомольця оголосили безстроковий страйк.
Страйком вимагає від президента негайно втрутитися в ситуацію, від голови Верховної Ради та прем'єр-міністра – "негайно створити комісію із розслідування зловживань керівництвом МОЗ" та "на час такого розслідування усунути від виконання обов’язків міністра охорони здоров’я Уляну Супрун та відсторонити від виконання своїх обов’язків її заступників".
Вони також вимагають від Уляни Супрун скасувати наказ про відсторонення ректора НМУ імені Богомольця Катерини Амосової та призначенння в.о. ректора університету Михайла Захараша, а також негайно забезпечити проведення інтегрованого ліцензованого іспиту КРОК1. Стоматологія.
Як повідомлялось, 20 лютого Міністерство охорони здоров'я відсторонило від обов'язків ректора медуніверситету Богомольця Катерину Амосову.
Офіційна причина: зрив ліцензійного іспиту для студентів-стоматологів "Крок 1. Стоматологія".
Амосова заявляє, що на неї тиснув заступник міністра охорони здоров'я Олександр Лінчевський і вважає, що її відсторонення – це "розправа" за відмову здійснити протиправні дії.
20 лютого нового в.о. ректора Михайла Захараша не пускали на робоче місце в Національний медичний університет імені Богомольця.
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