Страйк в медуніверситеті Богомольця: МОЗ закликає не зривати навчальний процес

МОЗ України після оголошення безстрокового страйку Національним медуніверситетом імені О.Богомольця закликає не піддаватися на провокації та не допустити зриву навчального процесу.

Про це йдеться у заяві міністерства на сторінці у Facebook.

"До представників МОЗ звертаються занепокоєні викладачі та студенти НМУ з повідомленнями, що керівництво університету примушує студентів та науково-педагогічних працівників розпочати 26 лютого, так званий "безстроковий всеуніверситетський страйк", – повідомляє МОЗ.

"Також розповсюджується завідомо неправдива інформація щодо блокування МОЗ виплати стипендій та зарплат в НМУ. Звертаємося до студентів та викладацького складу університету не піддаватися на провокації та маніпуляції керівництва НМУ та не зривати навчальний процес", – наголошують у міністерстві.