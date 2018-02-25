Забастовка в медуниверситете Богомольца: Минздрав призывает не срывать учебный процесс

Минздрав Украины после объявления бессрочной забастовки Национальным медуниверситетом имени Богомольца призывает не поддаваться на провокации и не допустить срыва учебного процесса.

Об этом говорится в заявлении министерства на странице в Facebook.

"К представителям Минздрава обращаются обеспокоенные преподаватели и студенты НМУ с сообщениями, что руководство университета заставляет студентов и научно-педагогических работников начать 26 февраля так называемую "бессрочную всеуниверситетскую забастовку", – сообщает Минздрав.

"Также распространяется заведомо ложная информация о блокировании Минздравом выплаты стипендий и зарплат в НМУ. Обращаемся к студентам и преподавательскому составу университета не поддаваться на провокации и манипуляции руководства НМУ и не срывать учебный процесс", – отмечают в министерстве.

"Согласно принципам и практике университетской автономии, университет самостоятельно проводит соответствующие выплаты с казначейских счетов. Процедуру перевода средств осуществляет бухгалтерия университета. Руководство университета, в лице проректора, имеет все необходимые полномочия для проведения выплат", – говорится в заявлении.

"Подчеркиваем необходимость продолжения обучения и подготовки к лицензионным интегрированным экзаменам, ведь согласно графику их проведения 27 марта должен состояться Крок 3 для врачей-интернов", - подчеркивают в Минздраве.

"Екатерина Амосова отстранена от выполнения полномочий по должности ректора НМУ на время осуществления проверки фактов о непроведении лицензионного интегрированного экзамена "КРОК-1. Стоматология" для студентов НМУ. Созданная для проверки комиссия обрабатывает материалы, предоставленные НМУ им. Богомольца и Центром Тестирования. Вместе с тем, отстраненный ректор систематически не является на заседания комиссии, несмотря на приглашение", - говорится в заявлении.

Как известно, студенты и трудовой коллектив Национального медуниверситета имени Богомольца объявили бессрочную забастовку.

Стачком требует от президента немедленно вмешаться в ситуацию, от председателя Верховной Рады и премьер-министра - "немедленно создать комиссию по расследованию злоупотреблений руководством Минздрава" и "на время такого расследования отстранить от исполнения обязанностей министра здравоохранения Ульяну Супрун и отстранить от выполнения своих обязанностей ее заместителей".

Они также требуют от Ульяны Супрун отменить приказ об отстранении ректора НМУ имени Богомольца Екатерины Амосовой и предназначении и.о. ректора университета Михаила Захараша, а также немедленно обеспечить проведение интегрированного лицензированного экзамена Крок1. Стоматология.

Как сообщалось, 20 февраля Министерство здравоохранения отстранило от обязанностей ректора медуниверситета Богомольца Екатерину Амосову.

Официальная причина срыва лицензионного экзамена для студентов-стоматологов "Крок 1. Стоматология".

Амосова заявляет, что на нее давил заместитель министра здравоохранения Александр Линчевский и считает, что ее отстранение - это "расправа" за отказ осуществить противоправные действия.

20 февраля нового и.о. ректора Михаила Захараша не пускали на рабочее место в Национальный медицинский университет имени Богомольца.

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