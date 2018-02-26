У СІЗО повісилася сепаратистка, яка вдарила молотком бійця АТО – мер Дніпра

У СІЗО Дніпра на простирадлі повісилася Марина Меньшикова, яку в якості запобіжного заходу взяли під варту після її нападу з молотком на учасника антитерористичної операції.

Про це повідомив у Facebook мер Дніпра Борис Філатов.

"Пам'ятаєте відому сеператістку Меньшикову? Ну ту даму, яка на бійця АТО кинулася в театрі з молотком? Сьогодні (26 лютого – ред.) о 8:32 повісилася в дніпровському СІЗО. На простирадлі", - написав він.

За його словами, колись жінка ходила на мітинги за "русскій мір", потім втекла з Дніпра до Краматорська Донецької області, потім повернулася і ховалася від поліції, після чого зникла в Криму, звідки її депортували назад до України.

Як повідомлялося 16 січня, суд у Дніпрі обрав Меньшиковій запобіжний захід у вигляді тримання під вартою на час розслідування.

У жовтні 2016 року поліція Дніпра порушила кримінальне провадження через інцидент з учасником бойових дій на Донбасі, бійцем полку "Дніпро – 1" у театрі опери й балету.

За даними поліції, інцидент стався в антракті вистави: на балконі одна з проросійськи налаштованих глядачок, побачивши бійця у формі, накинулась на нього з молотком. Боєць був у театрі разом з дружиною.

За словами свідків, жінка "вигукувала щось про "руській мір" і нецензурно облаяла бійця та його дружину".