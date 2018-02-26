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В СИЗО повесилась сепаратистка, ударившая молотком бойца АТО – мэр Днипра

Понедельник, 26 февраля 2018, 10:53

В СИЗО Днипра на простыне повесилась Марина Меньшикова, которую в качестве меры пресечения взяли под стражу после ее нападения с молотком на участника антитеррористической операции.

Об этом сообщил в Facebook мэр Днипра Борис Филатов.

"Помните известную сеператистку Меньшикову? Ну ту даму, которая на бойца АТО кинулась в театре с молотком? Сегодня (26 февраля – ред.) в 8:32 повесилась в днипровском СИЗО. На простыне", - написал он.

По его словам, когда-то женщина ходила на митинги за "русский мир", потом сбежала из Днипра в Краматорск донецкой области, затем вернулась и скрывалась от полиции, после чего скрылась в Крыму, откуда ее депортировали обратно в Украину.

Как сообщалось 16 января, суд в Днипре избрал Меньшиковой меру пресечения в виде содержания под стражей на время расследования.

В октябре 2016 года полиция Днипра возбудила уголовное производство из-за инцидента с участником боевых действий на Донбассе, бойцом полка "Днепр - 1" в театре оперы и балета.

По данным полиции, инцидент произошел в антракте спектакля: на балконе одна из пророссийски настроенных зрительниц, увидев бойца в форме, набросилась на него с молотком. Боец был в театре с женой.

По словам свидетелей, женщина "выкрикивала что-то о русском мире и нецензурно обругала бойца и его жену".

Украинская правда
Темы: Днепрчрезвычайное происшествиетюрьма
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