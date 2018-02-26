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На засіданні фракції БПП зникло світло

Понеділок, 26 лютого 2018, 16:51

Під час засідання фракції "Блок Петра Порошенка" в приміщенні в стінах Верховної Ради зникло світло.

Про це повідомляє керівник Головного департаменту інформаційної політики Адміністрації президента Володимир Горковенко.

"Засідання фракції БПП. Доповідає Андрій Рева. Срочно потрібно викликати міністра енергетики", – написав він у Facebook, виклавши фото.

 
 

Раніше 26 лютого на погоджувальній раді парламенту заступник голови фракції "Блоку Петра Порошенка" Олександр Третьяков пригрозив, що його фракція блокуватиме роботу Верховної Ради в вівторок, 27 лютого.

Причиною Третьяков назвав зволікання зі створенням Міністерства ветеранів.

"Я не виключаю, Андрію Володимировичу, що завтра фракція БПП буде блокувати трибуну, щоб ви поставили цю постанову. Сьогодні це питання буде розглядатися на фракції", – заявив він.

Українська правда

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Теми: Верховна Рада
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