На заседании фракции БПП пропал свет

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Понедельник, 26 февраля 2018, 17:51

Во время заседания фракции "Блок Петра Порошенко" в помещении в стенах Верховной Рады погас свет.

Об этом сообщает журналист Владимир Горковенко.

"Заседание фракции БПП. Докладывает Андрей Рева. Срочно нужно вызвать министра энергетики", - написал он в Facebook, выложив фото.

 
 

Ранее 26 февраля на согласительном совете парламента заместитель председателя фракции "Блока Петра Порошенко" Александр Третьяков пригрозил, что его фракция будет блокировать работу Верховной Рады во вторник, 27 февраля.

Причиной Третьяков назвал промедление с созданием Министерства ветеранов.

"Я не исключаю, Андрей Владимирович, что завтра фракция БПП будет блокировать трибуну, чтобы вы поставили это постановление. Сегодня этот вопрос будет рассматриваться на фракции", - заявил он.

Темы: Верховная Рада
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