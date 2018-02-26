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Бойовики обстріляли Підлісне, снаряд влучив у будинок

Понеділок, 26 лютого 2018, 19:36

Бойовики обстріляли населений пункт Підлісне на Луганщині, один із снарядів потрапив у будинок. Ніхто з місцевого населення не постраждав.

Про це повідомляє прес-центр штабу АТО.

"На Луганському напрямку, у вечірній час, російські найманці знову грубо порушили Мінські домовленості та застосували артилерійські системи калібру 152-мм по околицях населеного пункту Підлісне", - йдеться у повідомленні.

За словами офіцера артилерійського підрозділу, нарахували 12 вирв, за попередніми висновками, від 152-мм снарядів. Один з них потрапив у будинок.

"Внаслідок попадання частково зруйновано фундамент та перекриття даху, вибиті вікна. Вогонь вівся, орієнтовно, з напрямку від тимчасово окупованого Первомайська", - зазначають у штабі.

 
 
 
 

Теми: ДонбасОРДЛОвійнаРосія
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