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Боевики обстреляли Подлесное, снаряд попал в дом

Понедельник, 26 февраля 2018, 19:36

Боевики обстреляли населенный пункт Подлесное на Луганщине, один из снарядов попал в дом. Никто из местного населения не пострадал.

Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО.

"На Луганском направлении, в вечернее время, российские наемники снова грубо нарушили Минские договоренности и применили артиллерийские системы калибра 152-мм по окрестностям населенного пункта Подлесное", - говорится в сообщении.

По словам офицера артиллерийского подразделения, насчитали 12 воронок, по предварительным выводам, от 152-мм снарядов. Один из них попал в дом.

"В результате попадания частично разрушено фундамент и перекрытия крыши, выбиты окна. Огонь велся, ориентировочно, по направлению из временно оккупированного Первомайска", - отмечают в штабе.

 
 
 
 

Темы: ДонбассОРДЛОвойнаРосcия
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