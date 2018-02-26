Голодуючим шахтарям надали медичну допомогу

2277 переглядів
Понеділок, 26 лютого 2018, 21:35

Шахтарям, які оголосили безстрокове голодування у приміщенні Міненерго, довелось надати медичну допомогу.

Про це повідомив голова Незалежної профспілки гірників України Михайло Волинець у Facebook.

"Деяким (голодуючим шахтарям - УП) довелось надати медичну допомогу. Високий кров'яний тиск зафіксовано у голови МО НПГУ міст Селидове та Новогродівка Віктора Трифонова та голови первинки НПГУ шахти "Курахівська" Олексія Сороки", - розповів Волинець.

Крім того, за його словами, гірники замерзають у приміщеннях міністерства.

"Протестувальники страждають ще й від холоду, адже приміщення Міненерговугілля не опалюється. Люди вже шосту добу нічого не їдять, а ще й мерзнуть. Додайте до цього й те, що скільки днів поспіль вони перебувають в одному й тому ж одязі, адже, їдучи до Києва, вони запасного із собою не брали, бо не думали, що доведеться вдаватися до такого радикального кроку, як голодування", - наголошує голова профспілки.

Як відомо, 21 лютого гірники трьох шахт оголосили безстрокове голодування у приміщенні Міністерства енергетики та вугільної промисловості.

Вони вимагають погашення усієї заборгованості заробітної плати.

Українська правда
Теми: шахти Мінпаливенерго
powered by lun.ua
По темі
Шахтарі оголосили голодування у приміщенні Міненерго 21 лютого 2018, 21:06
Прокуратура назвала причину вибуху на шахті "Степова", де загинули 8 гірників 27 січня 2018, 09:52
В ОРДО заявили про загибель двох гірників після вибуху на шахті 21 січня 2018, 16:34
Усі новини
Головні новини
В Україні арештували хакера, якого шукали 30 країн світу
Головні новини дня – за 60 секунд
Завдяки "Еспресо" дружина Авакова заробила в 52 рази більше за чоловіка
Бойовики обстріляли Підлісне, снаряд влучив у будинок
Усі новини
Лайфхаки

4 харчові лайфхаки, які насправді не працюють

екологія

В Україні відкрився магазин з безвідходними товарами