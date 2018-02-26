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Голодуючим шахтарям надали медичну допомогу

Понеділок, 26 лютого 2018, 20:35

Шахтарям, які оголосили безстрокове голодування у приміщенні Міненерго, довелось надати медичну допомогу.

Про це повідомив голова Незалежної профспілки гірників України Михайло Волинець у Facebook.

"Деяким (голодуючим шахтарям - УП) довелось надати медичну допомогу. Високий кров'яний тиск зафіксовано у голови МО НПГУ міст Селидове та Новогродівка Віктора Трифонова та голови первинки НПГУ шахти "Курахівська" Олексія Сороки", - розповів Волинець.

Крім того, за його словами, гірники замерзають у приміщеннях міністерства.

"Протестувальники страждають ще й від холоду, адже приміщення Міненерговугілля не опалюється. Люди вже шосту добу нічого не їдять, а ще й мерзнуть. Додайте до цього й те, що скільки днів поспіль вони перебувають в одному й тому ж одязі, адже, їдучи до Києва, вони запасного із собою не брали, бо не думали, що доведеться вдаватися до такого радикального кроку, як голодування", - наголошує голова профспілки.

Як відомо, 21 лютого гірники трьох шахт оголосили безстрокове голодування у приміщенні Міністерства енергетики та вугільної промисловості.

Вони вимагають погашення усієї заборгованості заробітної плати.

Українська правда
Теми: шахтиМінпаливенерго
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