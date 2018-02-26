Голодающим шахтерам оказали медицинскую помощь

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Понедельник, 26 февраля 2018, 21:35

Шахтерам, которые объявили бессрочную голодовку в помещении Минэнерго, пришлось оказать медицинскую помощь.

Об этом сообщил председатель Независимого профсоюза горняков Украины Михаил Волынец в Facebook.

"Некоторым (голодающим шахтерам - УП) пришлось оказать медицинскую помощь. Высокое кровяное давление зафиксировано в главы МО НПГУ городов Селидово и Новогродовки Виктора Трифонова и председателя первички НПГУ шахты "Кураховская" Алексея Сороки", - рассказал Волынец.

Кроме того, по его словам, горняки замерзают в помещениях министерства.

"Протестующие страдают еще и от холода, ведь помещение Минэнергоугля не отапливается. Люди уже шестые сутки ничего не едят, а еще и мерзнут. Добавьте к этому и то, что сколько дней подряд они находятся в одной и той же одежде, ведь, уезжая в Киев, они запасной с собой не брали, потому что не думали, что придется прибегать к такому радикальному шагу, как голодовка", - отмечает председатель профсоюза.

Как известно, 21 февраля горняки трех шахт объявили бессрочную голодовку в помещении Министерства энергетики и угольной промышленности.

Они требуют погашения всей задолженности по заработной плате.

Украинская правда
Темы: шахты Минтопэнерго
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