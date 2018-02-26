Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Голодающим шахтерам оказали медицинскую помощь

Понедельник, 26 февраля 2018, 20:35

Шахтерам, которые объявили бессрочную голодовку в помещении Минэнерго, пришлось оказать медицинскую помощь.

Об этом сообщил председатель Независимого профсоюза горняков Украины Михаил Волынец в Facebook.

"Некоторым (голодающим шахтерам - УП) пришлось оказать медицинскую помощь. Высокое кровяное давление зафиксировано в главы МО НПГУ городов Селидово и Новогродовки Виктора Трифонова и председателя первички НПГУ шахты "Кураховская" Алексея Сороки", - рассказал Волынец.

Кроме того, по его словам, горняки замерзают в помещениях министерства.

"Протестующие страдают еще и от холода, ведь помещение Минэнергоугля не отапливается. Люди уже шестые сутки ничего не едят, а еще и мерзнут. Добавьте к этому и то, что сколько дней подряд они находятся в одной и той же одежде, ведь, уезжая в Киев, они запасной с собой не брали, потому что не думали, что придется прибегать к такому радикальному шагу, как голодовка", - отмечает председатель профсоюза.

Как известно, 21 февраля горняки трех шахт объявили бессрочную голодовку в помещении Министерства энергетики и угольной промышленности.

Они требуют погашения всей задолженности по заработной плате.

Украинская правда
Темы: шахтыМинтопэнерго
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

ОбновленоВоздушные силы зафиксировали движение русских дронов на территории Украины, работает ПВО

Фильм "20 дней в Мариуполе" Мстислава Чернова вошел в шортлист премии "Оскар"

фотоСтрелком в Праге оказался студент, который, вероятно, покончил с собой

Зеленский отреагировал на стрельбу в Праге, в которой погибли более 15 человек

фотоЭкс-прокурора, который устроил лакшери-свадьбу с экс-сотрудницей ГБР, объявили в розыск

Порошенко получил от правительства Венгрии более 37 миллионов: в "Евросолидарности" прокомментировали

Все новости...
шахты
В шахте Павлограда произошел взрыв, трое в больнице
На шахте в Словакии произошло возгорание метана, среди пострадавших есть украинец
Угледар до и после. Неизвестная история города, о котором Украина и мир узнали благодаря войне. Аудиоверсия
Последние новости
23:26
Теща президента "Энергоатома" Котина приобрела дом за 7 млн во время войны – "Схемы"
23:22
В Англии одинокому оленю нашли пару к Рождеству: счастливая история "помощников Санты"
23:07
ОбновленоВоздушные силы зафиксировали движение русских дронов на территории Украины, работает ПВО
22:58
NYT: США активнее работают над конфискацией активов РФ для Украины на фоне блокады в Конгрессе
22:49
Фильм "20 дней в Мариуполе" Мстислава Чернова вошел в шортлист премии "Оскар"
22:09
В отношении главы полиции Киевщины, имеющего имение под Киевом, начали служебное расследование
22:00
Новости экономики 21 декабря: последний транш из 18 миллиардов евро ЕС, "Киевстар" полностью восстановил сервисы
21:51
фотоСтрелком в Праге оказался студент, который, вероятно, покончил с собой
21:31
Удар по кафе в Краматорске: по поводу наводчика завершили досудебное расследование
21:26
Умеров с главой Минобороны Португалии обсудили обучение украинцев на F-16
Все новости...
Реклама: