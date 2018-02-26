Правозахисники розповіли про проблеми під час перетину КПВВ на Донбасі

Найбільшою проблемою під час перетину лінії зіткнення залишаються довгі черги на КПВВ.

Про це йдеться в опитуванні за грудень 2017 - січень 2018 року БФ "Право на захист".

"Довгі черги досі залишаються найбільшою проблемою, хоча вони значно зменшилися на КПВВ "Майорське" та "Станиця Луганська" у порівнянні з жовтнем-листопадом (більше ніж на 15%). Аналогічно, більше людей зазначили відсутність проблем на цих двох блокпостах (більше ніж на 10%)", - розповідають у дослідженні.

Більшість респондентів відповіли, що в середньому витрачають близько 3-4 годин на перетину лінії розмежування.

Водночас збільшилась кількість скарг у графі "Інше". Більшість з них пов’язані із поганим станом доріг і мосту та необхідністю йти пішки на великі відстані.

"Неналежні умови очікування й досі залишаються однією з найбільших проблем на всіх етапах опитування, серед яких укриття становить найбільшу проблему. Крім того, значно більше респондентів у графі "Інше" зазначили слизькі дороги на КПВВ та холодну погоду на "Станиця Луганська" та "Гнутовому", доволі багато ідентичних скарг на "Майорському", що вказує на недостатнє обслуговування КПВВ за поганих погодних умов", - пишуть дослідники.

Водночас лише від 0 до 0,9% зазначили як проблеми "вибухонебезпечні залишки війни", "зловживання владою" та "гендерно-обумовлене насильство".

Ще 19% назвали проблемою обстріли на КПВВ Майорське.

Дослідники зазначили, що люди похилого віки стикаються з найбільшою кількістю проблем під час перетину лінії розмежування. Люди від 18 до 25 років, навпаки, найменше.

Під час опитування лише 4% розповіли, що не змогли перетнути лінію зіткнення впродовж останніх півроку. Основною причиною 52,7% респондентів назвали відсутність дозволу на перетин у базі даних, 36,6% вказали за причину довгі черги і 8,4% - нестачу документів.

Дослідники виявили, що більшість респондентів (62,6%) перетинають лінію зіткнення раз на квартал або частіше.

"Зважаючи на розподіл за віком, ця цифра швидше за все пов’язана з вимогами українського законодавства до отримання пенсій та соціальних пільг, такими як перевірка фактичного місця проживання та фізична ідентифікація в "Ощадбанку", - пояснюють дослідники.

Серед основних причин поїздок вказують: повернення після поїздки, вирішення питань з документами, відвідування родичів і знаття готівки та графа "Інше".

"Найчастіше зазначена причина з графи "Інше" – це перетин лінії зіткнення з метою дотримання 60-денного терміну перебування поза межами КУУТ (контрольовані Урядом України території - УП) задля запобігання тимчасовому припиненню соціальних та/або пенсійних виплат", - розповідають у дослідженні.

Всього представники благодійного фонду опитали 3 242 людини. Опитування проводили з 4 грудня 2017 по 31 січня 2018. Дані збирали під час щотижневих регулярних візитів до КПВВ Майорське, Мар’їнка, Гнутове та Новотроїцьке у Донецькій області та Станиця Луганська на Луганщині.