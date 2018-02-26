Правозащитники рассказали о проблемах при пересечении КПВВ на Донбассе

Самой большой проблемой при пересечении линии соприкосновения остаются длинные очереди на КПВВ.

Об этом говорится в опросе за декабрь 2017 - январь 2018 года БФ "Право на защиту".

"Длинные очереди до сих пор остаются самой большой проблемой, хотя они значительно уменьшились на КПВВ "Майорское" и "Станица Луганская" по сравнению с октябрем-ноябрем (более чем на 15%). Аналогично, больше людей отметили отсутствие проблем на этих двух блокпостах (более чем на 10%)", - рассказывают в исследовании.

Большинство респондентов ответили, что в среднем тратят около 3-4 часов для пересечения линии разграничения.

В то же время увеличилось количество жалоб в графе "Другое". Большинство из них связаны с плохим состоянием дорог и моста и необходимостью идти пешком на большие расстояния.

"Некорректные условия ожидания до сих пор остаются одной из самых больших проблем на всех этапах опроса, среди которых укрытия представляет наибольшую проблему. Кроме того, значительно больше респондентов в графе "Другое" отметили скользкие дороги на КПВВ и холодную погоду на "Станицк Луганской" и "Гнутово" довольно много идентичных жалоб на "Майорском", что указывает на недостаточное обслуживание КПВВ во время плохих погодных условий", - пишут исследователи.

В то же время лишь от 0 до 0,9% отметили как проблемы "взрывоопасные пережитки войны", "злоупотребление властью" и "гендерно-обусловленное насилие".

Еще 19% назвали проблемой обстрелы на КПВВ Майорское.

Исследователи отметили, что пожилые люди сталкиваются с наибольшим количеством проблем при пересечении линии разграничения. Люди от 18 до 25 лет, наоборот, меньше.

В ходе опроса лишь 4% рассказали, что не смогли пересечь линию соприкосновения последние полгода. Основной причиной 52,7% респондентов назвали отсутствие разрешения на пересечение в базе данных, 36,6% указали по причине длинные очереди и 8,4% - недостаток документов.

Исследователи обнаружили, что большинство респондентов (62,6%) пересекают линию соприкосновения раз в квартал или чаще.

"Учитывая распределение по возрасту, эта цифра скорее всего связана с требованиями украинского законодательства к получению пенсий и социальных льгот, например, проверкой фактического проживания и физическая идентификация в "Ощадбанке", - объясняют исследователи.

Среди основных причин поездок указывают: возвращение после поездки, решение вопросов с документами, посещения родственников и снятия наличных и графа "Другое".

"Чаще всего указанная причина из графы "Другое"- это пересечение линии соприкосновения в целях соблюдения 60-дневного срока пребывания за пределами КУУТ (контролируемые правительством Украины территории - УП) для предотвращения временному прекращению социальных и / или пенсионных выплат", - рассказывают в исследовании.

Всего представители благотворительного фонда опросили 3 242 человека. Опрос проводился с 4 декабря 2017 по 31 января 2018 года. Данные собирали во время еженедельных регулярных визитов на КПВВ Майорское, Марьинку, Гнутово и Новотроицкое в Донецкой области и Станицу Луганскую Луганской области.