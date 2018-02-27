Трамп: США готові до переговорів з КНДР на певних умовах

США готові провести переговори з Пхеньяном, але тільки при дотриманні необхідних умов.

Про це заявив президент США Дональд Трамп, виступаючи на зустрічі з губернаторами штатів в Білому домі, пише Радіо Свобода.

Трамп сказав, що в результаті закликів його адміністрації до китайської влади, Пекін доклав більше зусиль для вирішення північнокорейської проблеми, ніж будь-коли в минулому.

Вашингтон тисне на Північну Корею у зв'язку з розвитком ядерної і ракетної програм Пхеньяна. Трамп підкреслив, що, незважаючи на санкції проти Пхеньяна, в Північну Корею надходить багато товарів з Росії.

Що стосується перспективи переговорів з КНДР, президент США сказав традиційну фразу: "Подивимося, що буде відбуватися".

Раніше Дональд Трамп неодноразово заявляв, що для згоди Вашингтона піти на переговори з КНДР треба, щоб Північна Корея проявила готовність обговорювати кроки, що ведуть до припинення її ядерних і ракетних розробок.

Раніше в прес-службі президента Південної Кореї після годинної зустрічі між Мун Чже Іном і представником Північної Кореї генералом Кім Йонг Чолом заявили, що Пхеньян готовий до переговорів з США.

Як відомо США розширили санкції проти КНДР, внісши до переліку компанії і кораблі, які допомагають Пхеньяну обходити санкції ООН.