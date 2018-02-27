Трамп: США готовы к переговорам с КНДР на определённых условиях

США готовы провести переговоры с Пхеньяном, но только при соблюдении необходимых условий.

Об этом заявил президент США Дональд Трамп, выступая на встрече с губернаторами штатов в Белом доме, пишет Радио Свобода.

Трамп сказал, что в результате призывов его администрации к китайским властям, Пекин приложил больше усилий для решения северокорейской проблемы, чем когда-либо в прошлом.

Вашингтон оказывает на Северную Корею растущее давление в связи с развитием ядерной и ракетной программ Пхеньяна. Трамп подчеркнул, что, несмотря на санкции против Пхеньяна, в Северную Корею поступает много товаров из России.

Что касается перспективы переговоров с КНДР, президент США произнёс традиционную фразу: "Посмотрим, что будет происходить".

Ранее Дональд Трамп неоднократно заявлял, что для согласия Вашингтона пойти на переговоры с КНДР надо, чтобы Северная Корея проявила готовность обсуждать шаги, ведущие к прекращению её ядерных и ракетных разработок.

Ранее в пресс-службе президента Южной Кореи после часовой встречи между Мун Чже Ином и представителем Северной Кореи генералом Ким Йонг Чолом заявили, что Пхеньян готов к переговорам с США.

Как известно США расширили санкции против КНДР, внеся в перечень компании и корабли, которые помогают Пхеньяну обходить санкции ООН.