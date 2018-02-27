Рада у четвер може розглянути проект про антикорупційний суд

Верховна рада внесла до порядку денного на найближчий тиждень сесії законопроект про створення Вищого антикорупційного суду.

Про це сказав голова парламенту Андрій Парубій під час голосування за порядок денний сесії з 27 лютого по 2 березня.

Спочатку Парубій поставив на голосування проект постанови №8063 про порядок денний на VIII сесію Верховної Ради.

За його словами, у ньому налічується 2900 законопроектів, які мають розглянути нардепи, у тому числі, і проект закону про створення антикорупційного суду.

Проте після 5 голосувань та закликів Парубія "мобілізуватися" депутати так і не ухвалили порядок денний на VIII сесію.

Жодного голосу за нього не віддали народні обранці від фракцій "Опозиційного блоку" та "Батьківщини".

Депутат від Опоблоку Олександр Долженков заявив, що його фракція не підтримує порядок денний, оскільки в ньому "немає законопроектів, які наразі слугують інтересам людей".

Сергій Соболєв від фракції "Батьківщина" заявив, що не проти включення до порядку денного законопроекту про створення антикорупційного суду, проте фракція не буде голосувати поки до нього не будуть включені три проекти, подані депутатами 26 лютого.

Представник від "Народного фронту" Максим Бурбак заявив, що депутати не голосують за порядок денний, бо бояться антикорупційного суду.

"Антикорупційний суд буде створений, хочете ви цього, чи ні. Попри всі політичні забаганки голосуємо і даємо дорогу для антикорупційного суду", - заявив Бурбак.

Проте знову не набравши достатньої кількості голосів за порядок денний на всю сесію, Парубій поставив на голосування лише питання на найближчий тиждень.

За його словами, з 27 лютого по 2 березня депутати мають розглянути блок фінансових питань, транспорту, соціальної сфери та ратифікацій

Депутати підтримали цей порядок денний, таким чином ухваливши план роботи на тиждень.

Разом з тим Парубій додатково виставив на голосування включення до порядку денного доручення про терміновий розгляд законопроекту про антикорупційний суд.

За його словами, це питання "надважливе" і цим дорученням Рада одночасно включає питання його розгляду у порядок денний і передає для невідкладного розгляду комітетом з правової політики.

235 депутатів підтримали включення цього питання у порядок денний сесії.

"Ми включили питання про антикорупційний суд у порядок денний сесії. Вітаю із цим весь зал. І даю доручення невідкладно розглянути цей законопроект комітету правової політики", - сказав Парубій.

"Якщо комітет у середу зможе розглянути і ухвалити рішенні, то у четвер у нас буде шанс включити його у денний порядок дня і в четвер пройти його розгляд у першому читанні", - додав голова ВР.

Він зазначив, що на його переконання, це один із найважливіших проектів на цей тиждень. І висловив надію, що позитивне голосування за нього продемонструвало бажання і волю українського парламенту до боротьби з корупцією та до завершення антикорупційної реформи.

Як відомо, 18 січня Рада не змогла внести до порядку денного президентський законопроект 7440 про Вищий антикорупційний суд та 4 альтернативні законопроекти.

22 грудня 2017 року проект закону про Вищий антикорупційний суд від президента Петра Порошенка зареєстрували у Верховній Раді. Також у парламенті зареєстровані 4 альтернативні законопроекти від депутатів.

Раніше повідомлялося, що низка міжнародних партнерів України виступили з жорсткими вимогами до Києва через президентський законопроект.

Зокрема, Міжнародний валютний фонд заявив, що проект Порошенка про Антикорупційний суд суперечить зобов’язанням України.

Згодом Світовий банк теж висунув свої вимоги, попередивши, що на кону $800 млн.

Євросоюз також офіційно виступив із критикою на адресу Банкової через те, що президент, мовляв, подав законопроект про Антикорупційний суд, який суперечить обіцянкам Києва та рекомендаціям Венеціанської комісії.

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