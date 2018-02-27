Рада в четверг может рассмотреть проект об антикоррупционном суде

Верховная Рада внесла в повестку дня на ближайшую неделю сессии законопроект о создании Высшего антикоррупционного суда.

Об этом сказал глава парламента Андрей Парубий во время голосования за повестку дня сессии с 27 февраля по 2 марта.

Сначала Парубий поставил на голосование проект постановления №8063 о повестке дня на VIII сессию Верховной Рады.

По его словам, в ней насчитывается 2900 законопроектов, которые должны рассмотреть нардепы, в том числе, и проект закона о создании антикоррупционного суда.

Однако после 5 голосований и призывов Парубия "мобилизоваться" депутаты так и не приняли повестку дня на VIII сессию.

Ни одного голоса за него не отдали народные избранники от фракций "Оппозиционного блока" и "Батькивщины".

Депутат от Оппоблока Александр Долженков заявил, что его фракция не поддерживает повестку дня, так как в ней "нет законопроектов, которые сейчас служат интересам людей".

Сергей Соболев от фракции "Батькивщина" заявил, что не против включения в повестку дня законопроекта о создании антикоррупционного суда, однако фракция не будет голосовать пока к нему не будут включены три проекта, зарегистрированные депутатами 26 февраля.

Представитель от "Народного фронта" Максим Бурбак заявил, что депутаты не голосуют за повестку дня, потому что боятся антикоррупционного суда.

"Антикоррупционный суд будет создан, хотите вы этого или нет. Несмотря на все политические прихоти голосуем и даем дорогу для антикоррупционного суда", - заявил Бурбак.

Однако снова не набрав достаточного количества голосов за повестку дня на всю сессию, Парубий поставил на голосование только вопросы на ближайшую неделю.

По его словам, с 27 февраля по 2 марта депутаты должны рассмотреть блок финансовых вопросов, транспорта, социальной сферы и ратификаций.

Депутаты поддержали эту повестку дня, таким образом приняв план работы на неделю.

Вместе с тем Парубий дополнительно выставил на голосование включение в повестку дня поручение о срочном рассмотрении законопроекта об антикоррупционном суде.

По его словам, этот вопрос "особо важный" и этим поручением Рада одновременно включает вопрос его рассмотрения в повестку дня и передает для безотлагательного рассмотрения комитетом по правовой политике.

235 депутатов поддержали включение этого вопроса в повестку дня сессии.

"Мы включили вопрос об антикоррупционном суде в повестку дня сессии. Поздравляю с этим весь зал. И даю поручение безотлагательно рассмотреть этот законопроект комитета правовой политики", - сказал Парубий.

"Если комитет в среду сможет рассмотреть и принять решение, то в четверг у нас будет шанс включить его в дневной порядок дня и в четверг пройти его рассмотрение в первом чтении", - добавил председатель ВР.

Он отметил, что по его убеждению, это один из важнейших проектов на эту неделю. И выразил надежду, что положительное голосование за него продемонстрировало бы желание и волю украинского парламента в борьбе с коррупцией и к завершению антикоррупционной реформы.

Как известно, 18 января Рада не смогла внести в повестку дня президентский законопроект 7440 о Высшем антикоррупционном суде и 4 альтернативных законопроекта.

22 декабря проект закона о Высшем антикоррупционном суде от президента Петра Порошенко зарегистрировали в Верховной Раде. Также в парламенте зарегистрированы 4 альтернативных законопроекта от депутатов.

Ранее сообщалось, что ряд международных партнеров Украины выступили с жесткими требованиями к Киеву из-за президентского законопроекта.

В частности, МВФ заявил, что проект Порошенко об Антикоррупционном суде противоречит обязательствам Украины.

Позже Всемирный банк тоже выдвинул свои требования, предупредив, что на кону – $800 млн.

Евросоюз также официально выступил с критикой в адрес Банковой из-за того, что президент подал законопроект об Антикоррупционном суде, противоречащий обещаниям Киева и рекомендациям Венецианской комиссии.

Читайте также: Страшный антикоррупционный суд. Почему Украина ссорится с Западом