Рада поддержала создание Министерства ветеранов

Парламент принял Постановление об Обращении Верховной Рады Украины к Кабинету Министров Украины о создании Министерства Украины по делам ветеранов.

За соответствующий проект постановления проголосовал 241 депутат.

Принятое постановление предусматривает обращение к Кабмину с требованием создать на базе Государственной службы по делам ветеранов войны и участников антитеррористической операции Министерство по делам ветеранов.

Теперь правительство в месячный срок должно проинформировать парламент о выполнении постановления.

Накануне в понедельник заместитель председателя фракции БПП, один из соавторов проекта постановления Александр Третьяков пригрозил, что его фракция будет блокировать работу ВР во вторник из-за промедления с созданием Министерства ветеранов.