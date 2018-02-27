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Рада поддержала создание Министерства ветеранов

Вторник, 27 февраля 2018, 10:43
Рада поддержала создание Министерства ветеранов

Парламент принял Постановление об Обращении Верховной Рады Украины к Кабинету Министров Украины о создании Министерства Украины по делам ветеранов.

За соответствующий проект постановления проголосовал 241 депутат.

Принятое постановление предусматривает обращение к Кабмину с требованием создать на базе Государственной службы по делам ветеранов войны и участников антитеррористической операции Министерство по делам ветеранов.

Теперь правительство в месячный срок должно проинформировать парламент о выполнении постановления.

Накануне в понедельник заместитель председателя фракции БПП, один из соавторов проекта постановления Александр Третьяков пригрозил, что его фракция будет блокировать работу ВР во вторник из-за промедления с созданием Министерства ветеранов.

София Лукашова, УП
Темы: Верховная РадаКабинет министров
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