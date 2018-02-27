Захоплені бойовики можуть отримати статус військовополонених - Черниш

Захоплені на Донбасі бойовики можуть розглядатися міжнародним гуманітарним правом як військовополонені.

Про це повідомив міністр з питань тимчасово окупованих територій і внутрішньо переміщених осіб Вадим Черниш в інтерв'ю агентству "Інтерфакс-Україна".

"Наші хлопці, які там зараз знаходяться, фактично в полоні. Ми як українська держава вважаємо їх військовополоненими. Відповідно, так звані комбатанти, певні люди, які зі зброєю зараз воюють проти держави Україна і представляють окупаційну владу, можуть бути розцінені - і вже ми мали кілька питань від міжнародних партнерів - також як військовополонені ", - заявляє він.

"І тут треба подумати нам усім разом: який статус вони мають, де вони можуть утримуватися, як ми повинні діяти, тобто особливості міжнародного гуманітарного права ми повинні обміркувати", - додав міністр.

Черниш зазначив, що на етапі підготовки закону "Про особливості державної політики щодо забезпечення державного суверенітету України на тимчасово окупованих територіях в Донецькій і Луганській областях" МінТОТ пропонувало передбачити низку норм міжнародного гуманітарного права в самому законі, але цього зроблено не було. Водночас він впевнений, що це не стане проблемою в реалізації закону.

Черниш також зазначив, що іншим органам варто було б подумати про реалізацію норм, які належать до їхньої компетенції, зокрема, виконання всього обсягу вимог, передбачених Женевськими конвенціями.

Як відомо, українська сторона в Тристоронньої контактній групі з врегулювання ситуації на Донбасі висловила готовність до компромісів для якнайшвидшого обміну утримуваними особами.