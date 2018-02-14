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Київ готовий до компромісів для якнайшвидшого обміну з ОРДЛО

Середа, 14 лютого 2018, 16:56

Українська сторона в Тристоронньої контактній групі з врегулювання ситуації на Донбасі висловила готовність до компромісів для якнайшвидшого обміну утримуваними особами.

Про це повідомляэа прес-секретар представника України в ТКГ, колишнього президента Леоніда Кучми Дарка Оліфер за результатами зустрічі в Мінську.

"Очікуємо, що друга хвиля звільнення утримуваних осіб відбудеться якнайшвидше. Українська сторона готова до компромісів задля того, аби люди повернулись додому", – пише Оліфер.

Також українська сторона закликала РФ переглянути свою позицію стосовно важливої гуманітарної ініціативи – створення за участі України, РФ, Міжнародного Комітету Червоного Хреста тристороннього механізму пошуку зниклих без вісті, до роботи якого запрошуватимуть представників ОРДЛО.

Поки що Росія відмовляється брати участь у цій роботі.

Як повідомлялось, учасник переговорів у Мінську, кум президента Росії Володимира Путіна Віктор Медведчук в інтерв'ю російській "Новой газете" заявив, що представники України і Росії ведуть переговори про обмін та повернення на батьківщину заарештованих і ув'язнених в РФ українців.

"Ми провели обмін у форматі "306 на 74", потім обміняли Надію Козлову на Романа Савкова, ведемо переговори з приводу нових обмінів", – сказав він.

Українська правда

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Теми: заручникиОРДЛОМінські угоди
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