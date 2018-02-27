Захваченные боевики могут получить статус военнопленных – Черныш

Захваченные на Донбассе боевики могут рассматриваться международным гуманитарным правом как военнопленные.

Об этом сообщил министр по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Вадим Черныш в интервью агентству "Интерфакс-Украина".

"Наши ребята, которые там сейчас находятся, фактически в плену. Мы как украинское государство считаем их военнопленными. Соответственно, так называемые комбатанты, определенные люди, которые с оружием сейчас воюют против государства Украина и представляют оккупационную власть, могут быть расценены - и уже мы имели несколько вопросов от международных партнеров - также как военнопленные", - заявляет он.

"И здесь надо подумать нам всем вместе: какой статус они имеют, где они могут содержаться, как мы должны действовать, то есть особенности международного гуманитарного права мы должны обдумать", - добавил министр.

Черныш отметил, что на этапе подготовки закона "Об особенностях государственной политики по обеспечению государственного суверенитета Украины на временно оккупированных территориях в Донецкой и Луганской областях" МинВОТ предлагало предусмотреть ряд норм международного гуманитарного права в самом законе, но этого сделано не было. В то же время он уверен, что это не станет проблемой в реализации закона.

Черныш также отметил, что другим органам стоило бы подумать о реализации норм, которые лежат в их компетенции, в частности, выполнение всего объема требований, предусмотренных Женевскими конвенциями.

Как известно, украинская сторона в Трехсторонней контактной группе по урегулированию ситуации на Донбассе выразила готовность к компромиссам для скорейшего обмена удерживаемыми лицами.