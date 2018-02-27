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Плани на 2018: Порошенко анонсував прес-конференцію

Вівторок, 27 лютого 2018, 11:36

Президент Петро Порошенко проведе прес-конференцію присвячену викликам 2018 року.

Про це йдеться у анонсі на сайті глави держави.  

"У середу, 28 лютого о 15:00 відбудеться прес-конференція Президента України Петра Порошенка на тему: "Виклики – 2018", - йдеться у повідомленні.

Вона відбудеться в Мистецькому Арсеналі по вул. Лаврська, 12.

Читайте також: Про що говорив президент на першій за майже рік прес-конференції  

Українська правда
Теми: ПорошенкоЗМІ
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