Плани на 2018: Порошенко анонсував прес-конференцію
Вівторок, 27 лютого 2018, 11:36
Президент Петро Порошенко проведе прес-конференцію присвячену викликам 2018 року.
Про це йдеться у анонсі на сайті глави держави.
"У середу, 28 лютого о 15:00 відбудеться прес-конференція Президента України Петра Порошенка на тему: "Виклики – 2018", - йдеться у повідомленні.
Вона відбудеться в Мистецькому Арсеналі по вул. Лаврська, 12.
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Українська правда