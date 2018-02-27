Планы на 2018: Порошенко анонсировал пресс-конференцию
Вторник, 27 февраля 2018, 11:36
Президент Петр Порошенко проведет пресс-конференцию посвященную вызовам 2018 года.
Об этом говорится в анонсе на сайте главы государства.
"В среду, 28 февраля в 15:00 состоится пресс-конференция Президента Украины Петра Порошенко на тему: "Вызовы - 2018", - говорится в сообщении.
Она состоится в Мыстецком Арсенале по ул. Лаврская, 12.
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Украинская правда