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Планы на 2018: Порошенко анонсировал пресс-конференцию

Вторник, 27 февраля 2018, 11:36

Президент Петр Порошенко проведет пресс-конференцию посвященную вызовам 2018 года.

Об этом говорится в анонсе на сайте главы государства.

"В среду, 28 февраля в 15:00 состоится пресс-конференция Президента Украины Петра Порошенко на тему: "Вызовы - 2018", - говорится в сообщении.

Она состоится в Мыстецком Арсенале по ул. Лаврская, 12.

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Украинская правда

Темы: ПорошенкоСМИ
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