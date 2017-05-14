Про що говорив президент на першій за майже рік прес-конференції

У неділю, 14 травня, президент Петро Порошенко після майже річної перерви вирішив дати велику прес-конференцію. Журналісти запитували про справу Павла Шеремета, війну на Донбасі, про фото сина Порошенка з написом "Russia", плівки Онищенка та інше. Ми зібрали ключові тези.

Про справу Шеремета

Ряд журналістів прийшли на прес-конференцію у футболках з написом "Хто вбив Павла?"

При цьому в будівлю АП не хотіли пускати журналіста Радіо Свободи Михайла Ткача, що мав на собі таку футболку. Після кількох дзвінків йому вдалося пройти. Порошенко потім перепросив за цей інцидент.

"Я бачу футболи "Хто вбив Павла?", я також хочу висловитися з цього приводу", - сказав Порошенко.

"На жаль, я чекав кращого результату. І незадоволений, що досі в нас немає вбивці, і він не притягнутий до відповідальності", - сказав він.

"Голова Служби безпеки України доповів мені, що пан Устименко, який був згаданий у розслідуванні – звільнився з СБУ у квітні 2014 року разом з 2 тисячами працівників СБУ після Революції Гідності. Я маю ту саму інформацію", - сказав президент.

Журналісти прийшли в футболках "Хто вбив Павла?" фото юлії дрозд

"Мене проінформували, що на понеділок (15 травня – УП) пан Устименко викликаний на допит і буде допитаний. Те, що можна буде знати ЗМІ, ви будете про це знати"

"Якщо представники ЗМІ, в тому числі і Ви, пан Михайло (Ткач – УП), і Ви, пан Дмитро (Гнап – УП), якщо є щось поговорити по Павлу (Шеремету - УП), будь ласка, я вас запрошую до себе, ми спокійно це обговоримо", - сказав Порошенко.

"Це стосується і доказів у резонансних справах. Не варто чекати, доки добре зрежисована програма вийде в ефір. Можливо, раніше ця інформація була б потрібна. Якщо ви маєте труднощі з зустріччю з головою СБУ паном Грицаком, міністром внутрішніх справ паном Аваковим, з генеральним прокурором паном Луценком… Я думаю, що ви не маєте труднощів, але якщо…, я запрошую до себе".

Щодо інформаційних записок, які свідчать про прослуховування журналістів "Української правди", Порошенко сказав, що треба "дочекатися результатів слідства".

"Давайте разом почекаємо результатів розслідування. Зараз я не можу це коментувати. Якщо ви вважаєте, що президент України має підмінити Національну поліцію, яка проводить слідство у справі Шеремета, я маю створити окремий слідчий підрозділ, який буде робити окремі слідчі дії, моя відповідь дуже проста – це незаконно і неконституційно", - сказав він.

"Скільки раз я зустрічався зі слідчою групою, - 6 разів. Були і керівник слідства, і Князєв, тоді ще була Хатія (Деканоідзе – ред.), були представники СБУ, був перший заступник генпрокурора", - сказав він.

Порошенко додав, що має забезпечити "прозорість слідства" і вважає, що "неправильно, коли в Адміністрації президента будуть дублювати слідство".

Порошенко ще раз пригадав, що запросив іноземців для прозорого розслідування. Він також звернувся до журналістів:

"Якщо ви очікуєте, що якісь мої кроки, рішення, дії призведуть до прискорення цього процесу (розслідування – ред.), я вас запрошую", - сказав Порошенко.

У свою чергу журналіст Дмитро Гнап повідомив, що українські правоохоронні органи залучали представників ФБР лише до аналізу вибухового пристрою на місці події. За словами Гнапа, представників ФБР не було залучено до оперативно-розшукових заходів та аналізу відео з камер відеоспостереження, оскільки їх просто не допускали до цього процесу.

"Вже після того, як усі важливі докази на місці події було знищено - через 5 годин після вибуху автівки, у якій перебував Шеремет, поліцейські разом з комунальними службами помили місце події", - заявив Гнап.

Порошенко зазначив: інформація, "коли, що і чому змили на місці загибели журналіста, також може бути предметом розслідування".

"Але це було не "мили", а гасили машину, яка горіла. Мене поінформували так. Якщо маєте іншу інформацію, прошу, готовий її отримати", - зазначив Порошенко.

Про свободу слова і переслідування

"Такий рівень свободи, який є зараз, в тому числі щодо громадянського суспільства, є безпрецедентним. Ніколи за всю історію Україна не мала такого рівня свободи і щодо журналістів, і щодо громадянського суспільства", - заявив Порошенко.

Він зазначив, що СБУ зараз має надзвичайні завдання у зв’язку із гібридною війною, що ведеться Росією проти України.

Порошенко похвалив СБУ. "По кількості терористичних атак, які зупинила СБУ, перевищує найкращі показники європейських країн", - сказав президент.

Про плівки Онищенка

Президент Петро Порошенко вважає, що якщо депутат Олександр Онищенко має компрометуючі записи, він має надати їх слідству й суду.

Самі плівки президент не чув.

"Якщо є будь-що повідомити в пана Онищенка, він мав прийти до слідчих органів, прийти до суду – дати пояснення і в суді захищатися. Якщо він має щось додатково передати до слідчих органів, як він казав – до НАБУ, до прокуратури, до американців чи будь-кого іншого, – я вважаю, що це абсолютно правильний шлях".

"Я раджу порадити його друзям приїхати в Україну, дати відповідні свідчення, докази, і таким чином сприяти притягненню всіх до відповідальності: хто давав, кому давав, за що давав, що просили, які обласні ради, які народні депутати, які політичні сили, що там вони голосували", – додав Порошенко.

Про безвізовий режим з ЄС

"Безвіз" - це подолання наслідків Переяславської Ради. Це ще глибше залучення України до спільного європейського цивілізаційного простору".

"Тепер хіба що божевільні можуть вважати Україну частиною "русского міра".

Порошенко процитував Миколу Хвильового: "Геть від Москви, дайош Європу".

Мешканці окупованої частини Донбасу зможуть відчути переваги безвізу, "коли Крим і Донбас будуть повернуті Україні. Зараз цими перевагами зможуть користуватися тимчасово переміщені особи після проведення відповідної процедури".

"Курс на європейську та євроатлантичну інтеграцію незмінний", - наголосив він.

"Деталі (подальшої інтеграції) хочу обґрунтувати у вересні в посланні до Верховної Ради", - підкреслив президент.

Порошенко вирішив вийти до преси. Востаннє прес-конференція була 3 червня 2016 року Фото прес-служби президента україни

Про Трампа і США

Порошенко мав декілька телефонних розмов із президентом Трампом.

"Дуже блискучих. Розмовляв із віце-президентом Пенсом. Я мав дуже детальну розмову з держсекретарем Тіллерсоном. Ми достатньо ефективно співпрацюємо з Конгресом", – сказав президент.

Сполучені Штати Америки обіцяють призначити особу, відповідальну за співпрацю з Україною.

Про скандальну футболку сина з написом Russia

"Це фотокартка з private Instagram, вона стосується ночі на Хеллоуін – і це був вертеп. Вертепна природа: хтось малювався чортом, хтось одів цю футболку. Там зображені 14-15-річні хлопці, які на Хеллоуін вирішили, що можлива така поведінка. Вони не є політиками", – наголосив Порошенко.

"Я розцінюю – навіть у вертепі, навіть на Хеллоуін – таку поведінку абсолютно неприйнятною. З цього приводу в мене була розмова з моїм 15-річним сином. Я вас запевняю, я знайшов правильні слова для того, щоб він все зрозумів", – заявив президент.

Про програму дружини на каналі Ахметова

"У нас дуже демократичні відносини в родині. Вона (Марина – ред.) веде активну громадську діяльність і щодо того, що вона збирається знімати цикл передач, не політичних абсолютно, вона зі мною не радилась. Я подивився анонс – мені сподобалось", - сказав він.

Про США і Нормандський формат

Порошенко наголосив, що Україна підтвердила свою зацікавленість у продовженні Нормандського формату. За його словами, США у ньому "залучені і будуть залучені".

Він зазначив, що єдиною країною, яка відмовляється виконувати свої міжнародні обов’язки, є Росія.

Про Сущенка і розмову з Путіним

Порошенко просив Путіна звільнити українських політв’язнів, зокрема журналіста Романа Сущенка.

"Моя остання телефонна розмова з Путіним стосувалася тільки заручників, у тому числі ми обговорили моє прохання негайно звільнити Сущенка з російської в’язниці", - сказав глава держави.

За його словами, наслідком цих переговорів була організація зустрічі Романа з родиною.

Про кримськотатарську автономію

"Я готовий внести декілька змін до Конституції, у тому числі щодо кримськотатарської автономії. Яким буде формат цієї автономії - мені мають запропонувати члени комісії, у якій беруть участь представники Меджлісу кримських татар. Щойно вони завершать свою роботу, буде можливість про це поінформувати", - зауважив Порошенко.

"Думаю, це має бути зроблено найближчим часом, тягнути з цього приводу не треба. Затримка - не за президентом, він готовий внести запропонований варіант", - зазначив Порошенко.

Про громадянство Артеменка і інших чиновників

Порошенко підтвердив, що підписав указ про позбавлення громадянства сотень осіб.

"Я буду діяти в межах компетенції і Конституції і свого конституційного права припинення українського громадянства, у першу чергу, міністрів, депутатів і високопосадовців", - додав Порошенко.

Щодо позбавлення громадянства нардепа Андрія Артеменка, він сказав, що ініціювала це питання Генеральна прокуратура.

"Бо на допиті в ГПУ пан Артеменко засвідчив, що він має інше громадянство, яке він добровільно прийняв. Генпрокуратура зробила клопотання в міграційну службу. Міграційна служба, перевіривши цю інформацію, внесла пропозицію в комісію з питань громадянства, де представлені всі відомства. І комісія одноголосно проголосувала внести президенту на підпис проект указу про припинення громадянства", - сказав він.

Про нового голову НБУ



Порошенко заявив, що новий голова Національного банку України може бути призначений ще до літніх канікул парламенту.

"Я маю декілька кандидатів, але без того, щоб я їх не обговорив з представниками Верховної Ради, я вважаю буде некоректно оприлюднювати їх прізвища. Але я виходжу з критерію професіоналізму та патріотизму. Впевнений, що в Україні достатньо таких кандидатів", - сказав президент.

Про Одеський припортовий завод

"Уряд не допустить банкрутства. В тому числі і переговори та судові процеси і за межами країни. Єдиний вихід з цієї ситуації, і це стосується не лише ОПЗ – є приватизація. Приватизація – як ліквідація потенційного джерела корупції", - зазначив він.

За словами президента, восени цього року стане зрозуміло, коли може відбутися приватизація ОПЗ.

Про Євробачення і пранкера, який зняв штани на сцені

"Завжди знайдеться хтось, хто вискочить і продемонструє, вважаючи, що це є свобода. Десятки тисяч людей, включаючи волонтерів, зробили надзусилля, щоб не просто зробити це свято, а показати Україну світу, і тут вилазить одна, вибачте на слові, дупа, яка думає, що це саме те, що світ має бачити з України. Я цим випадком дуже розчарований", - додав він.

Про Путіна і Мінськ

"Ми не можемо досягти миру тільки через те, що Путін не хоче виконувати Мінські угоди. Вони дозволяють йти до суду і притягувати злочинця до суду".

"Знаєте, чим наша ситуація відрізняється від Осетії, від Придністров’я, від Сирії – під Мінськими угодами є підпис Путіна. Це дає можливість притягнути Росію і Путіна до відповідальності".

Про другий строк президентства

"Я вже маю 35 років .... Думаю, на сьогоднішній день зарано говорити про склад кандидатів у президенти", - додав Порошенко.

"Ще є два роки президентських повноважень. Є ще багато чого, що треба зробити.... У вересні у своїй доповіді у Верховній Раді я представлю своє бачення розвитку країни на цей та наступний роки".

"Багато чого зроблено. Але чи задоволений я? Ні. Є і певні кадрові прорахунки, затримка в позиціях реформ", - сказав Порошенко.

Про АТО і обмін

"Ніякої примусової евакуації (з зони АТО – УП) не буде. Лише добровільно", – наголосив Порошенко.

"Якщо ми тікаємо від обстрілів, то дальність обстрілів, які мають на озброєнні російські війська, на сьогоднішній день, то в систем залпового вогню перевищують 130 і 140 кілометрів (СЗВ "Торнадо"). Куди ж евакуювати? Я вважаю, ми маємо діяти з точністю до навпаки: зупинити вогонь".

За його словами, усі верифіковані засуджені чи підозрювані в Україні особи, які фігурують у списках бойовиків на звільнення, відмовилися повертатися на окуповану частину Донбасу.

"100% з тих, кого Україна надала можливість перевірити щодо бажання повернутися в окуповані Донецьк і Луганськ, 100% підтвердили своє небажання. Уявіть собі: людина готова залишитися в українській в’язниці, аби не їхати на окуповану територію", – повідомив президент.

"Вони (опоненти – ред.) розгубилися, пропали – і далі ми чекаємо засідання тристоронньої контактної групи. Постійна модифікація позиції російської сторони свідчить про кардинальне небажання звільняти українських заручників, незважаючи на чіткі зобов’язання, які Росія взяла на себе в Мінських угодах", – заявив Порошенко.

Про прибутки свого банку

Порошенко пояснив, як його банк збільшив прибуток на 278%.

"Чому так сталося, я також навів справки. Тому що минулого року під час перевірки Національним банком, а тут всі були рівні, були нараховані резерви, і банк спрямував прибуток на формування резервів, виконуючи вимоги НБУ. Зараз, коли резерви сформовані, він показав прибуток".