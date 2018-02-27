Клімкін бачить "зовнішній слід" у підпалі організації угорців в Ужгороді

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Вівторок, 27 лютого 2018, 12:39

Як відомо, в Ужгороді в ніч на вівторок сталася пожежа у будівлі обласного офісу організації закарпатських угорців КМКС.

МЗС заявляє, що це - підпал, щодо якого вже розпочали розслідування правоохоронні органи.

Там розповіли також, що це не перший такий інцидент з приміщенням.

"Вчинений раніше акт вандалізму проти цього ж приміщення був оперативно розкритий правоохоронцями. Розслідування довело іноземний слід нападу, який був здійснений членами однієї із східноєвропейських радикальних організацій, підтримуваної російським агресором", - розповідають у міністерстві.

Українська правда
Теми: Ужгород Угорщина надзвичайна подія Клімкін МЗС
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