Клімкін бачить "зовнішній слід" у підпалі організації угорців в Ужгороді

Як відомо, в Ужгороді в ніч на вівторок сталася пожежа у будівлі обласного офісу організації закарпатських угорців КМКС.

МЗС заявляє, що це - підпал, щодо якого вже розпочали розслідування правоохоронні органи.

Там розповіли також, що це не перший такий інцидент з приміщенням.

"Вчинений раніше акт вандалізму проти цього ж приміщення був оперативно розкритий правоохоронцями. Розслідування довело іноземний слід нападу, який був здійснений членами однієї із східноєвропейських радикальних організацій, підтримуваної російським агресором", - розповідають у міністерстві.