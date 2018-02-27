Климкин видит "внешний след" в поджоге организации венгров в Ужгороде

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Вторник, 27 февраля 2018, 12:39

Как известно, в Ужгороде в ночь на вторник произошел пожар в здании областного офиса организации закарпатских венгров КМКС.

МИД заявляет, что это - поджог, по которому уже начали расследование правоохранительные органы.

Там рассказали также, что это не первый подобный инцидент с помещением.

"Совершенный ранее акт вандализма против этого же помещения был оперативно раскрыт правоохранителями. Расследование показало иностранный след нападения, которое было совершено членами одной из восточноевропейских радикальных организаций, поддерживаемой российским агрессором", - рассказывают в министерстве.

Украинская правда
Темы: Ужгород Венгрия чрезвычайное происшествие Климкин МИД
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