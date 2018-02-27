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Число пострадавших правоохранителей под Радой выросло до 14

Вторник, 27 февраля 2018, 11:51

В результате столкновений, которые произошли под Верховной Радой, пострадали 11 правоохранителей.

Об этом "Украинской правде" сообщил пресс-секретарь Национальной полиции Ярослав Тракало.

По его словам, сейчас часть пострадавших находится в больнице и полиция ждет от медиков сообщение о причиненных им повреждениях.

В то же время он отметил, что по предварительной информации, у одного представителя полиции перелом ключицы, и у других правоохранителей есть переломы челюсти, носа и многочисленные гематомы.

"Девять нарушителей были доставлены в Печерское территориального отделение полиции. Их опрашивают об обстоятельствах инцидента", - сказал Тракало.

Он также сообщил, что информация об этом была внесена в единый журнал учета заявлений и сообщений об уголовных правонарушениях.

По состоянию на 13.55 в полиции сообщили о 14 пострадавших правоохранителях.

Также там добавили, что уточняют у медиков информацию о пострадавших среди активистов.

В то же время ранее пресс-служба полиции Киева сообщала о двух пострадавших правоохранителях.

Народный депутат "Народного фронта" Антон Геращенко заявил, что провокацию устроили представители "Руху новых сил" Саакашвили.

Яна Миланова, УП

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Темы: полицияВерховная РадаСаакашвили
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