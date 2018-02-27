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Гройсман націлений на парламентські вибори

Вівторок, 27 лютого 2018, 12:11
Гройсман націлений на парламентські вибори

Прем'єр-міністр Володимир Гройсман планує брати участь у наступних парламентських виборах 2019 року.

Про це він заявив на обговоренні звіту уряду за 2017 рік з регіональними ЗМІ, повідомляє кореспондент "Укрінформу".

"Я планую брати участь у наступних парламентських виборах. Питання, яке має задати собі кожен політик: навіщо ви це робите?", – зазначив прем'єр.

"У нас залишилося ще майже два роки до чергових виборів 2019 року, і після 2019 року життя не завершується, а Україна має відбутися як сильна держава. У цьому контексті я можу сказати, що я буду брати участь для того, щоб боротися за проведення конкретних необхідних рішень", – заявив Гройсман.

На думку прем'єра, до наступних парламентських виборів треба ухвалити нову виборчу систему з відкритими партійними списками. Гройсман сказав, що парламент ухвалив у першому читанні "непоганий закон, який може буде доопрацьований до другого читання".

Прем'єр-міністр додав, що потрібні подальші зміни в економіці і створення "нормальної системи  життя в країні", а це можливо за підтримки парламенту.

"Тому завдань дуже багато, і я планую брати участь у наступних виборах для реалізації цих завдань", – зазначив Гройсман.

Він не уточнив, балотуватиметься він самостійно чи у складі якоїсь політичної сили.

Як відомо, на парламентських виборах 2014 року Гройсман пройшов до Верховної Ради за списком "Блоку Петра Порошенка".

"Українська правда" у Threads

Теми: ГройсманвибориВерховна Рада
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