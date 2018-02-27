Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Гройсман нацелен на парламентские выборы

Вторник, 27 февраля 2018, 12:11
Гройсман нацелен на парламентские выборы

Премьер-министр Владимир Гройсман планирует участвовать в следующих парламентских выборах в 2019 году.

Об этом он заявил на обсуждении отчета правительства за 2017 год с региональными СМИ, сообщает корреспондент "Укринформа".

"Я планирую участвовать в следующих парламентских выборах. Вопрос, который должен задать себе каждый политик: зачем вы это делаете?", – отметил премьер.

"У нас осталось еще почти два года до очередных выборов 2019 года, и после 2019 года жизнь не заканчивается, а Украина должна состояться как сильное государство. В этом контексте я могу сказать, что я буду участвовать для того, чтобы бороться за проведение конкретных необходимых решений", – заявил Гройсман.

По мнению премьера, до следующих парламентских выборов надо ввести новую избирательную систему с открытыми партийными списками. Гройсман сказал, что парламент принял в первом чтении "неплохой закон, который может быть доработан ко второму чтению".

Премьер-министр добавил, что нужны дальнейшие изменения в экономике и создание "нормальной системы жизни в стране", а это возможно при поддержке парламента.

"Поэтому задач очень много, и я планирую участвовать в следующих выборах для реализации этих задач", – отметил Гройсман.

Он не уточнил, будет ли баллотироваться самостоятельно или в составе какой-то политической силы.

Как известно, на парламентских выборах 2014 года Гройсман прошел в Верховную Раду по списку "Блока Петра Порошенко".

Темы: ГройсманвиборыВерховная Рада
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

ОбновленоВоздушные силы зафиксировали движение русских дронов на территории Украины, работает ПВО

Фильм "20 дней в Мариуполе" Мстислава Чернова вошел в шортлист премии "Оскар"

фотоСтрелком в Праге оказался студент, который, вероятно, покончил с собой

Зеленский отреагировал на стрельбу в Праге, в которой погибли более 15 человек

фотоЭкс-прокурора, который устроил лакшери-свадьбу с экс-сотрудницей ГБР, объявили в розыск

Порошенко получил от правительства Венгрии более 37 миллионов: в "Евросолидарности" прокомментировали

Все новости...
Гройсман
Румыния одобрила выделение первого из 100 млн евро транша помощи Молдове
Новый рейтинг партий: в Раду проходят Разумков и Гройсман, но не Кличко
Однажды в Вильнюсе. Как Ахметов ищет кандидатов в президенты
Последние новости
23:34
В Киеве слышны звуки взрывов, работает ПВО
23:32
ОбновленоВоздушные силы зафиксировали движение русских дронов на территории Украины, работает ПВО
23:26
Теща президента "Энергоатома" Котина приобрела дом за 7 млн во время войны – "Схемы"
23:22
В Англии одинокому оленю нашли пару к Рождеству: счастливая история "помощников Санты"
22:58
NYT: США активнее работают над конфискацией активов РФ для Украины на фоне блокады в Конгрессе
22:49
Фильм "20 дней в Мариуполе" Мстислава Чернова вошел в шортлист премии "Оскар"
22:09
В отношении главы полиции Киевщины, имеющего имение под Киевом, начали служебное расследование
22:00
Новости экономики 21 декабря: последний транш из 18 миллиардов евро ЕС, "Киевстар" полностью восстановил сервисы
21:51
фотоСтрелком в Праге оказался студент, который, вероятно, покончил с собой
21:31
Удар по кафе в Краматорске: по поводу наводчика завершили досудебное расследование
Все новости...
Реклама: