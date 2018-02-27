Гройсман нацелен на парламентские выборы

Премьер-министр Владимир Гройсман планирует участвовать в следующих парламентских выборах в 2019 году.



Об этом он заявил на обсуждении отчета правительства за 2017 год с региональными СМИ, сообщает корреспондент "Укринформа".

"Я планирую участвовать в следующих парламентских выборах. Вопрос, который должен задать себе каждый политик: зачем вы это делаете?", – отметил премьер.

"У нас осталось еще почти два года до очередных выборов 2019 года, и после 2019 года жизнь не заканчивается, а Украина должна состояться как сильное государство. В этом контексте я могу сказать, что я буду участвовать для того, чтобы бороться за проведение конкретных необходимых решений", – заявил Гройсман.



По мнению премьера, до следующих парламентских выборов надо ввести новую избирательную систему с открытыми партийными списками. Гройсман сказал, что парламент принял в первом чтении "неплохой закон, который может быть доработан ко второму чтению".



Премьер-министр добавил, что нужны дальнейшие изменения в экономике и создание "нормальной системы жизни в стране", а это возможно при поддержке парламента.



"Поэтому задач очень много, и я планирую участвовать в следующих выборах для реализации этих задач", – отметил Гройсман.



Он не уточнил, будет ли баллотироваться самостоятельно или в составе какой-то политической силы.



Как известно, на парламентских выборах 2014 года Гройсман прошел в Верховную Раду по списку "Блока Петра Порошенко".