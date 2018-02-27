Правозахисники б'ють на сполох: Сенцова немає в колонії Лабитнангі

Український кінорежисер Олег Сенцов, засуджений в Росії за сфабрикованою справою, не числиться у виправній колонії в Лабитнангі Ямало-Ненецького автономного округу РФ.



Про це свідчить відповідь адміністрації виправної установи, отримана правозахисниками.



"З'явилася інформація, що Олега Сенцова немає в ІК-8 в Лабитнангі", - зазначає координатор правозахисної організації "РосУзник" Яна Гончарова.



25 лютого правозахисники переслали через електронну систему ФСВП кілька листів Олегу Сенцову. У відповіді, яка надійшла у вівторок, зазначено, що "листа не може бути доставлено, бо одержувач не утримується в цій установі".

Двоюрідна сестра Сенцова, москвичка Наталія Каплан відзначає, що в черговій частині їй відмовилися дати інформацію.



"По телефону начальника колонії ніхто не відповідає. Починаємо пошуки", - пише вона в Facebook.

13 жовтня стало відомо, що Олега Сенцова доставили в російське місто Лабитнангі (Ямало-Ненецький автономний округ).

14 лютого Сенцов зробив перший дзвінок зі свого нового місця ув'язнення. Він тривав 3 хвилини.

Олега Сенцова разом із Олександром Кольченком затримали представники російських спецслужб у Криму в травні 2014 року за звинуваченням в організації терактів на півострові.

У серпні 2015 року Північно-Кавказький окружний військовий суд у Ростові-на-Дону засудив Олега Сенцова до 20 років колонії суворого режиму за звинуваченням у терористичній діяльності на території Криму. Кольченко отримав 10 років колонії. Обидва свою провину не визнали.

Міжнародні організації визнали, що справа проти Сенцова й Кольченка є сфабрикованою, та виступили з критикою на адресу РФ, вимагаючи звільнити їх. Росія на заклики не реагує.