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Сенцов вперше подзвонив родичам з колонії на Ямалі

Середа, 14 лютого 2018, 16:30

Український кінорежисер Олег Сенцов, засуджений в Росії за сфабрикованою справою, зробив перший дзвінок зі свого нового місця ув’язнення - колонії в м. Лабитнангі.

Про це на своїй сторінці у Facebook написала його двоюрідна сестра Наталя Каплан.

"Вперше з Лабитнангі подзвонив Олег. Каже, що передача і гроші на рахунок поки не потрібні. Як і раніше відмовляється від побачень. Сказав: "Я чекаю іншого". Чесно йому відповіла, що поки ступор повний. Киває на обмін полоненими", - написала вона.

"Я знову намагалася йому пояснити, що політв'язні відокремлені від полонених і його цей процес не стосується. Здається, він цього досі не розуміє. Дуже важкий дзвінок вийшов, хоча зв'язок тривала всього три хвилини", - додала вона.

Як відомо, у листопаді 2017 року українського режисера, кримчанина Олега Сенцова, якого незаконно засудили і утримують у Росії, помістили у штрафний ізолятор колонії на Ямалі.

Як стало відомо 13 жовтня, Олега Сенцова доправили до російського міста Лабитнангі (Ямало-Ненецький автономний округ).

Олега Сенцова разом із Олександром Кольченком затримали представники російських спецслужб у Криму в травні 2014 року за звинуваченням в організації терактів на півострові.

У серпні 2015 року Північно-Кавказький окружний військовий суд у Ростові-на-Дону засудив Олега Сенцова до 20 років колонії суворого режиму за звинуваченням у терористичній діяльності на території Криму. Кольченко отримав 10 років колонії. Обидва свою провину не визнали.

Міжнародні організації визнали, що справа проти Сенцова й Кольченка є сфабрикованою, та виступили з критикою на адресу РФ, вимагаючи звільнити їх. Росія на заклики не реагує.

"Українська правда" у Threads

Теми: РосіяСенцов
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